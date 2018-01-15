2019 Model Ford Mustang Tasarımı ile Göz Kamaştırıyor!

Önümüzdeki yıl satışa çıkacak olan 2019 Model Ford Mustang Bullitt, önceki Mustang Bullitt modelleri ile benzer tasarım çizgisine sahip olmasına karşın çok daha göz kamaştırıcı duruyor.

Gangsterin Kaderi filmini hatırladınız mı? Muhtemelen hayır. Steve McQueen’in canlandırdığı Frank Bullitt karakteri, 1968 yapımı filmde yeşil bir Ford Mustang GT ile ortalığın tozunu attırıyordu.

Ford, filmin 50. yılına özel olarak Mustang Bullitt’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aslına bakarsanız Mustang Bullitt 2019 yılında asfalta çıkacak ve 2019 model Mustang olarak anılacak. Yine de aracın 2018’de ilk kez göründüğünü düşünürsek Ford’un amacına biraz da olsa ulaştığını söyleyebiliriz.

2019 Mustang Bullitt, 2008 Bullitt ve 2001 Bullitt benzer tasarım çizgisi üzerinden ilerliyor. Fark ise çok daha güçlü, şık ve modern olması. Muhtemelen 2019 model Mustang, Steve McQueen’i bile yeniden heyecanlandıracaktır.

2019 Bullitt, 475 beygir gücünde olacak ve maksimum 260km/s hıza ulaşabilecek. İlk üretilen Bullitt, hayır işlerinde kullanılmak üzere açık arttırmaya çıkarılacak.