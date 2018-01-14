Detroit Otomobil Fuarı'nda serisinin devamı olan 2019 Ford Ranger pick-up, 2.3L EcoBoost motoruyla tanıtıldı.

ABD'nin en önemli otomobil markalarından Ford, Detroit Otomobil Fuarı'nda Ranger serisinin en yeni modeli 2019 Ford Ranger'ın tanıtımını yaptı. Orta ölçekli kamyon pazarında yer almak isteyen Ford, 2019 Ford Ranger'in tasarımında F-150 model aracından esinlense de Ford, satışlar için sadece nostaljiye güvenemeyeceğinin farkında.

Ford, en çok satan F-150'nin yanında yüksek dayanımlı bir çelik çerçeve, her bir parçası işkence testi uygulanmış olan yepyeni bir dış tasarımından oluşuyor. İçeriğinde ise çok güçlü parçalar barındıran Ford Ranger, 2.3 litrelik EcoBoost motoruna sahip. Bu motor doğrudan yakıt enjeksiyonlu, turbo şarjlı bir gaz motorudur. Motor, Ranger için 10 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirildi. Güç veya çekme yükü numarası henüz yok, o yüzden bunlara kavuşmak için biraz beklemek zorunda kalacağız. Ancak Ford, dört silindirli bir verimlilikle V6'ya eşit bir tork vaat ediyor.

Bagaj kapağı, isteğe bağlı bir entegre römork aksesuarı ile hem yük hem de insanlar için tasarlanmıştır. Araçta, yol potansiyelini daha da yükseltecek bir Ranger FX4 Off-Road Paketi olacak. Ayrıca Ranger, Ford'un kaba gösterdiği F-150 Raptor spor otomobiline benzer arazi yönetim sistemi ile birlikte gelecek. Araçta dört tane sürüş modu bulunacak, bunlar; normal sürüş modu, çimenlik sürüş modu, kar sürüş modu, çamur toprak sürüş modudur.

Tüm bunlara ek olarak, Ford'un serisine yeni bir özellik daha geliyor. Sesli yol kontrolü sayesinde etkin bir seyir kontrolü sağlanacak, ancak bu uygulama off-road sürüşler için geçerli olacak.

Ford, çıkacak olan 2019 Ford Ranger aracı için henüz net bir çıkış tarihi veya fiyat belirlemiş değil. Araç hakkında yeni güncellemeler aktarıldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.