2019 Model Chevrolet Corvette ZR1 3.5 Milyon TL'ye Satıldı

ABD merkezli küresel otomotiv devi General Motors, Chevrolet bandında ürettiği 2019 model Corvette ZR1 modeline şimdiden alıcı buldu. Araç, 755 beygirlik motoruyla saatte 337 kilometrelik hız limitine sahip.

Otomotiv piyasasının amiral gemileri, hala benzinli motorlarla üretiliyorlar. Tesla’nın başlattığı öncü süreç, General Motors, Volkswagen ve diğer önemli şirketler tarafından takip edilse de onlar için dönüşmek zor. Dünya çağında onlarca fabrikası bulunun geleneksel üreticiler, bir anda tüm tesisleri kapatıp elektrikli araç üretmiyorlar. Örneğin Volkswagen, 2025 yılına kadar dönüşümü tamamlayacağından söz ediyor.

Bu süre zarfında sayısı gün geçtikçe azalacak şekilde benzinli canavar otomobiller görmemiz elbette mümkün. General Motors’ın küresel markalarından birisi olan Chevrolet, ABD’nin en yeni otomobillerinden birisini üretti ve 2019 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fakat bu araç piyasaya sürülmeden önce Arizona eyaletindeki bir açık arttırmada ilk sahibini aradı.

2019 model Chevrolet Corvette ZR1, 755 beygirlik motoru, maksimum 337 kilometrelik hız limiti ve tasarımıyla milyon dolarlık bir bebek gibi görünebilir. Ancak yapılan müzayede de 925 bin dolara, yani güncel kur değerine göre 3 miyon 533 bin TL’ye alıcı buldu.

Aracın ilk sahibi ise ABD’li bir başka otomotiv firması olan Hendrick Group’un başkanı ve Hendrick NASCAR takımının sahibi olan Rick Hendrick oldu. Kendisi daha önceki yıllarda Camaro ZL1 ve Acura NSX gibi araçları, piyasaya çıkış tarihi gelmeden satın almıştı.

Son olarak, neredeyse 1 milyon dolarlık canavar Chevrolet Camoro ZR1'e ait görüntülere bir bakalım: