Apple'ın 2019 yılında piyasaya sürmesi beklenen üç farklı telefonla ilgili şu an elimizde sadece dedikodular ve sızıntılar var. En yeni bilgi ise ekranların tamamen değişeceği yönünde.

Bu yılın ekim ayında 2019'a dair bütün kozlarını ortaya sürmesini beklediğimiz Apple, bu yıl tanıtacağı akıllı telefonları için LCD teknolojisinden vazgeçip OLED ekranlara geçiyor.

2. jenerasyon iPhone X, iPhone SE2 ve iPhone X Plus üçlüsü içerisinden sadece iPhone X Plus'ın LCD ekranla devam etme olasılığı bulunuyor. Gelen dedikodulara göre Apple diğer 2 telefon için OLED adaptasyonunu tamamladı bile.

Bize basit bir spekülasyon gibi gelebilir ama bu bilginin ne kadar ciddi olduğunu, Apple'ın LCD ekranları tedarik ettiği firmanın hisse değerlerinden anlıyoruz. Bu haber piyasalara düştüğünden beri Japan Display firması tam %20 oranında değer kaybetti. Aynı şekilde LCD ekran tedarikçisi Sharp'ın da %4 değer kaybettiği söyleniyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında yeni iPhone'larda OLED ekranlara geçiş yapılacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Önceleri hem daha ucuza mal edilebildiği için LCD ekranları tercih eden Apple bu değişimi fiyatlarına yansıtacak mı, bu da merak edilen başka bir konu.