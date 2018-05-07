Üç Kameralı iPhone İçin Yeni Bir Rapor Yayınlandı!

Economic Daily News'ten sonra Yuanta Securities analisti Jeff Pu da 2019 model iPhone'lardan en az birinin üç arka kameraya sahip olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Çin’de Economic Daily News tarafından paylaşılan bir rapor, Apple’ın 2019 model iPhone’ların en az birinde üç arka kameraya yer vereceğini söylüyordu. Yuanta Securities analisti Jeff Pu tarafından paylaşılan yeni bir rapor, üç kameralı iPhone söylentilerini destekliyor.

Önceki söylentilere göre Apple’ın kullanacağı üçüncü kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. 6P lense sahip olacak olan bu kamera sayesinde cihaz, 3x optik yakınlaştırma ve 5x hibrit yakınlaştırma özelliği sunacak. Üç arka kameraya sahip olan cihazın, en üst seviye model olan iPhone X Plus olması bekleniyor.

3x Optik Yakınlaştırma Neden Önemli?

Pek çok akıllı telefon, kullanıcılarına dijital yakınlaştırma özelliği sunar. Kullanıcılar dijital yakınlaştırma kullanarak görüntüyü ne kadar yakınlaştırırlarsa, çözünürlük ve fotoğraf kalitesi de o kadar düşer. Optik yakınlaştırmada ise görüntüler profesyonel makinede olduğu gibi mercekler ile yakınlaştırılır, bu sayede fotoğraf kalitesinde düşüş olmaz.

Şu ana kadar tanıtılan üç kameralı tek amiral gemisi Huawei P20 Pro oldu. Pek çok fotoğrafçıya göre P20 Pro, sunduğu kamera performansı ile iPhone X ve Galaxy S9+ gibi rakiplerine toz yutturuyor. Huawei P20 Pro’nun DxOmark puanı da rakiplerine atmış olduğu farkı açık bir şekilde gösteriyor.