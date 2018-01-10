Mini, Detroit Auto Show’da 2019 model Mini Cooper’ları görücüye çıkardı. Büyük bir yenilik getirmeyen araçlar daha çok mevcut özelliklerin güncelleştirilmesini içeriyor.

Günümüzde yollarda ‘son model’ olarak gördüğümüz Mini Cooper’lar 2014 yılında piyasaya sürülmüştü ve aradan geçen 4 yılın ardından artık bir güncellemeye ihtiyaç duyuyorlardı. Beklenen güncelleme, istenilen seviyede olmasa da geldi.

İkonik tasarımı ile on yıllardır tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam eden Mini, Detroit Auto Show’da 'yeniden tasarlanan' 2019 model Mini Cooper modellerini (2 kapılı Hardtop, 4 kapılı Cooper ve Cabrio) tüketicilerin beğenisine sundu.

Yeni Mini Cooper’lar güç artışı ve yeni seçenekler isteyen tüketiciler için hayal kırıklığı yaratabilir. Bunun yerine araçlar yeni özelleştirme seçenekleri, geliştirilmiş bilgi-eğlence sistemi, yeniden elden geçirilmiş direksiyon, döşemeler, renkler ve yeni bir logo sunuyor.

Diğer iyileştirmeler ise trafik bilgileri, Apple CarPlay, daha iyi akıllı telefon entegrasyonu gibi Mini Bağlantı sistemine ait özelliklerin güncelleştirilmesi. Yine de 2014 model Mini’yi biliyorsanız yeni modellerde çok büyük bir yenilik görmeyi beklemeyin.