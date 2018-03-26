Japonya merkezli otomobil devi Toyota, 2019 model Corolla Hatchback modellerine Alexa ve CarPlay desteği sunacağını bildirdi.

Mobil teknolojilerin gelişmesi, otomobil üreticileri tarafından yakından takip ediliyor ve her iki teknoloji biçimi üretim bandında ortaklaşma yoluna gidiyor. Otomobil sektörünün lider firmalarından birisi olan Toyota, Amazon'un sesli asistan uygulaması Alexa ve Apple'ın CarPlay ile entegre bir şekilde çalışan 8 inçlik dokunmatik ekranlı 2019 Corolla Hatchback'i tanıttı. Araçta Android Auto olmasa da Toyota, son teknolojik ses ve dokunmatik arayüzlere sahip ekonomik bir araç vaat ediyor.

Bunun yanı sıra araç donanımsal anlamda da yeni özelliklerle birlikte gelecek; ön uyarı ve şerit takip sistemleri ile radar ve hız kontrol sistemi ilk göze çarpanlardan. Teknik ve mobil teknolojik özellikleri bağlamında oldukça satın alınabilir duran aracın fiyatına ilişkin olarak Toyota'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken önceki modellerden çok farklı bir fiyat politikasının güdülmesi düşünülmüyor. Ancak yine de Alexa ve CarPlay'e sahip olan araç, normal giriş seviyesi modelden daha pahalı olacaktır.

Bunun yanı sıra iç hacim olarak daha büyük olacağı söylenen 2019 Corolla Hatchback 2.0 motor hacmiyle kullanıcıya ulaşacak. Öte yandan aracın hibrit teknolojisine sahip olması da bekleniyor.