2019 Model Volkswagen Golf’ün Gizlice Çekilmiş Fotoğrafları

2019 model Volkswagen Golf 8, ilk kez kamuflajsız bir şekilde görüldü. Yeni araçlar, Golf ailesinin görünümüne bazı ince detaylar getiriyorlar.

Volkswagen’in önümüzdeki sene satışa sunması beklenen Volkswagen Golf 8, ilk kez kamuflajsız olarak görüntülendi. Tasarım açısından pek çok detayı ortaya çıkan aracın, bir önceki modele göre daha köşeli bir tasarımla geldiğini görüyoruz. Eski modelin aksine daha hacimli olarak çıkan Golf 8 eski modelle benzer tasarımları barındırsa da, bazı noktalarda farklılıklar içeriyor.

MQB platformunun modifiye edilmiş bir şasisinin yer alacağı aracın daha hafif malzemeler kullanılmasından ötürü 50 kg kadar daha hafiflediği açıklandı. Yakıt konusunda sahibini memnun etmesi beklenen aracın 48 Volt’luk hafif hibrit sistemli bir motorla geleceği konuşuluyor. Bu motor sayesinde araç, fren yapıldığı zamanlarda elektrik üretilebilecek ve bu güç daha sonra elektrik motoru yardımıyla daha uzun yolculuklar yapmasına olanak tanıyacak.

Hibrit motor dışında süzülme ve geliştirilmiş silindir kaplama modu ile düşük yakıt konusunda etkili iyileştirmeler yapan yeni Golf’ün Haziran 2019’da üretime başlaması bekleniyor. Aracın 2019’un sonuna doğru ise Avrupa’da satışa sunulacağı açıklandı.

Volkswagen’in 3.5 milyar dolarlık yatırım yaparak üreteceği Golf 8 için paylaşılan görsellere göre aracın kokpit kısmının henüz tamamlanmadığı görülüyor. Ailelerin vazgeçilmez araçlarından olan Golf’un yeni üyesi hakkında bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.