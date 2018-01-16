Alman otomotiv devi Volkswagen, en yüksek satış rakamlarına ulaşan modeli olan Jetta'nın 2019 versiyonunu tanıttı.

Volkswagen’ın tüketiciler tarafından en çok ilgi gören modeli olan Jetta’nın yeni versiyonu olan 2019 Volkswagen Jetta, Detroit Auto Show 2018’de sahne olan Volkswagen tarafından etkileyici bir tören ile tanıtıldı.

Yeni 2019 Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf, Audi TT ve Audi A3 modelleri gibi MQB (Modular Transversal Matrix) yapıya sahiptir. Yani motor, aracın yönüne göre enlemesine yerleştirilmiştir. Ayrıca 2019 Jetta’nın Audi-benzeri bir tasarıma sahip olduğunu söylemek de mümkün.

1.4L turbo dörtlüsü yenilenen araç 147 beygir gücünde ve 180 torka sahip. Kağıt üstünde baktığımızda aracın daha düşük beygir gücü ve torka sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum aracın nasıl bir performans sergileyeceği sorusunun cevapsız kalmasına neden oluyor.

2019 Jetta için Volkswagen’in belirlediği satış fiyatı 18,545 dolar (68,600 TL). Elbette bu fiyat ülkemizdeki vergilerle daha da yukarı tırmanacaktır. Ayrıca araç 6 yıl/ 115,872 tampondan tampona garantiye sahip olacak.