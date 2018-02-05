Ekran kırıldı endişesini tamamen ortadan kaldıracak elmas ekranlar üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Akhan Semiconductor'e göre elmas ekranlı ilk akıllı telefon, yüksek ihtimalle 2019 yılında tanıtılacak.

Akıllı telefonlarımız ne kadar gelişirse gelişsin, ne kadar yetenekli olursa olsun hala yere düştüğünde kırılmış olma ihtimali ile yüreğimiz ağzımıza geliyor. Fakat ekranın kırılma korkusunun önüne geçecek süper dayanıklı elmas cama 1 yıl kadar uzak kalmış olabiliriz.

Akhan Semiconductor tarafından laboratuvar ortamında geliştirilen Mirage Diamond Glass, günümüzde kullanılan kimyasallarla güçlendirilmiş Gorilla Glass’tan çok daha dayanıklı olmayı vaat ediyor. Mirage Diamond Glass’ın bu dayanıklılığı ise nanokristal yapısından geliyor.

Mirage Diamond Glass, tüm yüzeyi tek bir yapı ile kaplamak yerine kristalleri rastgele bir şekilde düzenleyen nanokristal bir desen kullanıyor. Bu rastgele oluşturulmuş düzenleme herhangi bir darbenin düzey gerilimini kırarak parçalara hasar vermesini engelliyor.

Mirage Diamond Glass, henüz geliştirme aşamasında. Şirketin elmas camını piyasaya sürmeden önce cihazlara uygulanabilirlik, üretim ve maliyet gibi konuların üzerinden geçmesi gerekiyor. Zira Mirage Diamond Glass şu anda laboratuvarda üretilen pahalı bir malzeme.

Şu an için Mirage Diamond Glass’ın piyasaya sürülmesindeki bir başka engel ise parlama sorunları. Cam, yüzeyine gelen ışığın büyük bir kısmını yansıtıyor. Dolayısı ile akıllı telefonlarda kullanmak şu an için pek mümkün değil. Fakat şirket, elmas camı telefona uygulayabilmek için bir üretici ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Akhan Semiconductor, Mirage Diamond Glass’ı 2019 yılında piyasaya sürmeyi umut ediyor. Fakat teknoloji henüz kullanılabilirlikten biraz uzak. Akhan Semiconductor CEO’su Adam Khan daha önce Mirage Diamond Glass’ı 2017’de piyasaya sürme sözü verse de bu gerçekleşmemişti.