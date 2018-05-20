2019 Yılında İlk Uçan Arabanın Satışı Gerçekleştirilecek

CNBC tarafından yayınlanan reklam filminde PAL-V markalı uçan arabanın tanıtımı yapıldı. Aracın 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Geçmişten bu yana ütopik bir gelecek düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk şeylerden biri kesinlikle uçan arabalardı. Bir zamanlar oldukça uzak bir geleceğe aitmiş gibi gözüken bu teknoloji artık kullanılmaya ve yaygınlaştırılmaya hazır.

2019 yılında satılması planlanan uçan araba modelinin özellikleri ise bir hayli ilginç. CNBC ortaklığı ile yayınlanan reklam filmine göre tam anlamıyla bir araba ve helikopter hibriti olan araç, saatte 160 km hızına çıkabiliyor. Azami 3.350 metre yükseklikten yolculuk imkanı sunan pervaneli arabamız, tek seferde 563 km yol gidebiliyor.

Şimdilik ilkel bir görünüşe sahip olan bu 2 kişilik araç, yine de son derece fonksiyonel özelliklere sahip diyebiliriz.Sonuç itibariyle ütopik bir yaklaşım olarak görünen uçan arabaların en başarılı prototiplerinden biri ile karşı karşıyayız, üstelik kendisi neredeyse kullanıma ve yaygınlaştırılmaya hazır. Fiyat olarak kendine 621.500 dolarlık bir bedel belirleyen aracın ilk alıcısına ulaşması için önünde oldukça kısa bir yol kaldı.