2019 yılından Önce Süper Parçacık Bulunamaz İddiası

2012 yılında Higgs parçacığını bularak Nobel kazanan Frank Wilczek, T. Ekelöf ile girdiği iddiayı süresi dolmadan kazanmışa benziyor. İddianın bitmesine 2 yıl daha var.

Frank Wilczek Higgs parçacığını keşfederek Nobel ödülünü kazandığında, Nobel dışında girdiği bir iddiayı da kazanmıştı. Ardından Wilczek, İsveçli fizikçi Tord Ekelöf ile 2019 yılına kadar yeni bir parçacık bulunamayacağına dair başka bir iddiaya girdi. Kazanan kaybedene 100 adet çikolata şeklinde Nobel ödülü verecekti.

Wilczek Gizmodo’ya Skype üzerinden yaptığı açıklamada, LHC’nin gereken araştırmaları yaptığını ve sonuç alamadığını söyledi.

Bahsin ortasındaki teoriye göre, süper simetri veya SUSY özelliği gösteren bir parçacık bulunmaya çalışılıyor. Bu parçacık bulunabilirse evrenin kütlesinin çoğunu oluşturan karanlık madde ile benzer özelliklere sahip olacağı düşünülüyor. Süper parçacıklar, süper simetri veya SUSY özelliği gösteren parçacıklardır ve bu parçacıklar iki büyük parçacık grubu olan bosons ve fermiyonları birbirine bağlar.

Geçtiğimiz yıl New York Times’a verdikleri röportajda LHC fizikçileri süper parçacıkların keşfine az kaldığını söylemişlerdi. Ancak geçen zamanda bu keşiflerini gerçekleştirememeleri, yakın zamanda gerçekleşmeyeceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Ancak LHC tarafından süper parçacıkların yaratacağı enerjinin bulunacağı düşünülüyor.

Wilczek, LHC’nin 2020 yılına kadar süper simetri kanıtını bulmak için çok şanslı olması gerektiğini düşünüyordu. Wilczek’e Ekelöf iddianın süresinin dolmasına 2 yıl olduğu için cevap vermedi ancak 5 yıl önce girdiği iddiayı henüz kazanamamış durumda.

Wilczek’in bu sefer iddayı kaybetmesi insanlık için daha iyi olabilir, ama durum itibariyle kazanacak gibi duruyor. Peki, sizce kim kazanır?