2020'de Dünya Nasıl Bir Yer Olacak?

2020 yılında dünyanın nasıl bir yer olacağını merak ediyorsanız bu yazı tam size göre olacaktır. 2020 yılına girdiğimizde olması beklenen teknolojik gelişmeleri derledik.

Gelecek hakkında birçok kez haberler yaptık. Bu yıllarda hedefimizin Mars olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, ancak tek hedef Mars değil. Çok değil bundan sadece 3 yıl sonrası olan 2020’de normal gerçekliğimizin ne gibi şeyler olduğunu hiç düşündünüz mü? Futurism sayfasının hazırladığı video ile yakın gelecekte nelerle karşılaşacağımızı görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse, Geleceğe Dönüş filminin gelecek görüşü, hepimizi çok heyecanlandırmış ve umut vermişti. Teknolojik gelişmelerin Geleceğe Dönüş’ün biraz geride kaldığını görsek dahi, filmde yer alan neredeyse her şeyi yapmayı başardık. Bunların birçoğu prototip aşamasında olsa da, uçan arabadan, uçan kaykaya kadar birçok teknolojik ürünü başardık.

Bugün sizlere, 2020 yılında olması beklenilen şeyleri göstereceğiz. Dediğim gibi önümüzde yalnızca 3 sene var ve çok çalışmalıyız bunların olması için ama dünya bu teknolojilere şu anda hazır. Karşınızda 2020 yılında gerçek olmasını beklediğimiz atılımlar.

1) Yenilenebilir Enerji

2020 yılında dünyanın enerji kaynağının %20'sini yenilenebilir enerjilerden karşılamayı umuyoruz. Bu oran ilerleyen senelerde artacak ve bir gün tamamıyla yenilenebilir enerjiyi kullanan bir dünya olacağız.

2) Elektrikli Otomobiller

Bundan sadece 3 yıl sonra, elektrikli arabaların tek bir şarj ile 1200 kilometreden fazla gitmesi bekleniyor. Bir batarya ile gidebileceğimiz yerleri düşününce gerçekten inanılmaz bir mesafe olduğunu söyleyebilirim.

3) Otonom Araçlar

2020 yılında arabalar kendisi gidebilecek. Şu anda ilk adımlarını gördüğümüz teknoloji gelecekte yapay zekalar ile birlikte iyiden iyiye kesin bir hal alacak.

4) Otomobilsiz Şehir!

Çin kendi kendine yetebilen ve hiçbir otomobilin olmayacağı doğal güzellikler ile dolu şehrini açacak.

5) Yapay Et

Bizzat hayvan yetiştirmek yerine hayvan hücrelerinden yetiştirilmiş etler marketlerde satılmaya başlayacak.

6) Organ Yetiştirmek

Kök hücrelerinden insan organları yetiştirilecek. İnsanlar, kök hücrelerinden geliştirilen organlar, eskimiş hatalı organların yerini alacak.

7) Sıtma'ya Çözüm!

Sıtma tedavileri test edilmeye başlanacak.

8) Askerlere Akıllı Gözlük!

Askerler sensör ve akıllı gözlüklerle donatılacak. Bu sayede, hem merkezin askerin bütün hayati şartlarından haberi olacak hem de akıllı gözlük yardımı ile askerler çok daha başarılı görevler gerçekleştirebilecek. (Black Mirror'daki gibi olur mu acaba?)

9) Yine NASA yine Mars

NASA, Mars'a yeni bir robot yollayacak. Bu robot, Mars'ı bir kez daha kontrol edecek ve 2030 yılında gönderilecek insan kolonisine zemin hazırlayacak.

Gelecek bu yönden bakında çok daha güzel gözüküyor. Teknolojik gelişmeler her alanda fazlasıyla artıyor. Açıkçası bende 5 1080Ti gücünde toplamda 3 tane 8K monitörü destekleyecek ekran kartlarının gelmesini umuyorum. Sonuçta, neden olmasın. :)