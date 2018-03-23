2020’de Katlanabilir iPhone mu Geliyor?

Her gün bir başka yenilik ve iyileştirme ile karşımıza çıkan teknoloji devi Apple, 2020 yılında katlanabilir telefon tasarımı ile kullanıcılarını şaşırtmaya hazırlanıyor.

Bank of America analisti Merrill Lynch, Apple tarafından iPhone X modelindeki büyük değişikliklerin ardından iPhone’un bir sonraki tasarımının yeni bir katlanabilir telefon faktörü olabileceğini ileri sürdü. Ancak iddialara göre Apple, katlanabilir iPhone’lar için tedarikçilerle çalışıyor bununla birlikte şirket, başarılı olabilmek için OLED tercih etmeyi planlıyor.

2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan telefon, akıllı telefon sektöründe büyük bir çığır açacak gibi duruyor. Apple’ın esnek, katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını ve araştırma yapmak için LG ile işbirliği yaptığı söylentilerini 2017 yılında almıştık.

2020 yılı, bu teknoloji için çok erken gibi görünüyor olabilir ancak söylentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini birlikte göreceğiz. OLED panellerin kullanılması, panelleri daha esnek hale getiren bağımsız piksellerden yapılmalarını mümkün kılabilir.

Katlanabilir bir telefon yapmak için tek başına esnek bir ekran yeterli değil; Aküler, devre kartları gibi dahili bileşenler de esnek olması gerekiyor. Şirket ayrıca, daha ince ve güçlü bir cihaz yapmasıyla piyasa beklentilerine ayak uydurmak zorunda da kalacak.

Daha önce Samsung’un katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını duymuştuk. Bu bağlamda Apple’ın bu girişimi de yerinde olmuş gibi görünüyor. Peki siz katlanabilir telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir teknolojik gelişmeye gerek var mı? Yoksa yapılan zorlama bir yenilik mi?