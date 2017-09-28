2020'de Vizyona Girecek Avatar 2’den İlk Fotoğraf Geldi!

2009 yılında çıkan ilk filmiyle büyük sükse uyandıran dev bütçeli Avatar’ın 2. filminden ilk görüntü yayınlandı. İlk filmde görmediğimiz karakterlerin olduğu görüntüyle bazı detaylar da ortay çıkmış oldu.

Hala sinema tarihinin en büyük gişe gelirine sahip olan James Cameron’un Avatar filminin devam halkası için çekimlere başladı. İlk filmden tam 11 yıl sonra yani 2020’de vizyona girecek yapım, 2025 yılına kadar 3 devam filmine daha sahip olacak.

Entertainment Weekly dergisi, merakla beklenen filmin çekimlerinin başladığını duyurmak için Avatar 2’nin genç oyuncularından bir fotoğraf aldı. Bu oyuncular arasına ilerleyen günlerde ilk filmin başrolünde bulunan Sam Worthington, Zoe Saldana ve Stephen Lang da katılacak. Bununla birlikte hemen aşağıda göreceğiniz bütün genç oyuncular, sağdaki son isim Duane Evans Jr hariç filmde bu halleriyle değil, Na’vi halkının mavi tenli bir üyesi olarak yer alacaklar.

Elbette Avatar 2 hakkındaki detayların sızdırılmaması adına önlemler alınıyor. Ancak yapımcı Jon Landau, genç karakterlerin filmin tonunu değiştirmek için önemli bir adım olduğunu savunuyor. Serinin devam filmleri için temel oluşturacak yapım, bir hikaye geçişini temsil edecek.

Avatar 2 18 Aralık 2020'de, sonraki filmler de sırasıyla 17 Aralık, 2021, 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025 tarihlerinde vizyonda olacaklar.