2020 Tokyo Olimpiyatları Madalyası Telefonlardan Üretilecek!

2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları’nda madalyaların geri dönüştürülmüş telefonlardan üretileceği açıklandı.

3 yıl sonra Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan Yaz Olimpiyatları’na tüm dünya kendi spor ekiplerini sıkı bir şekilde hazırlarken bir diğer yandan Tokyo ve Japonya da bu olimpiyatları en iyi şekilde sunmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Şimdiye kadar gerekli adımları atmaya devam eden Tokyo kanadından gelen bir açıklama ise bir hayli ilginç. Çünkü olimpiyat oyunlarında dereceye girecek olan sporculara verilecek olan madalyalar bu sefer geri dönüştürülmüş telefonlardan üretilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Japonya’nın olimpiyat madalya sahibi jimnastikçisi olan Kohei Unchimura "Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik madalyaları, insanların atıkları önleme düşüncesi ve takdiri ile ödüllendirmek amacıyla hazırlanacak. Bu madalyalar da aynı zamanda gelecek nesiller için önemli bir mesaj içermiş olacak " diyerek bu şekilde bir madalya hazırlanacak olmasının anlamını ifade ediyor.

Japon operatörü olan NTT Docomo ve Japonya Çevre Koruma Merkezi’nin ortaklığıyla ile başlatılan proje atık haline gelmiş telefonlardan 8 ton metal toplanacak. Bu da tam sayıyla tahmin edilemese de milyonlarca telefon demek. Bu milyonlarca geri dönüşüm telefonuyla hazırlanacak 5.000 madalya da böylece daha bir anlamlı hale getirilecek.

Bunun yanı sıra bir anektod olarak da Japonya’nın ve büyük ihtimalle dünyanın ilk 5G iletişimi de 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gerçekleştirilecek olduğu bilgisini de verelim.