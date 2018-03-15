2020 Yılında Tüm Ford Modelleri LTE Bağlantıya Sahip Olacak

Amerikalı otomobil devi Ford, gelecek için vizyonunu üç temel üzerine kurmayı hedefliyor: elektrik, bağlantı ve yardımlı sürüş. Şirket bu bağlamda, 2020 yılına kadar tüm araçlarında 4G bağlantı sistemini ve Waze navigasyonunu kullanmayı hedefliyor.

Dünya otomobil piyasasının en önemli oyuncularından biri olan Ford, gelecek planlarında elektrik ve bağlantı teknolojisine oldukça yüksek önem veriyor. Şirket 2020 yılına kadar tüm araçlarına 4G bağlantıyı entegre ederek kullandığı uygulamaları direkt olarak uydudan güncellemeyi istiyor. Buna ek olarak şirket direksiyon başındayken telefonla uğraşmaktan kaynaklanan dikkat dağınıklığını azaltarak yolu daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte Ford, gelecekte üreteceği Bronco, Escape, Explorer, F-150 ve Mustang araçlarının hibrit modelleri de dahil olmak üzere tüm elektrikli araçlara büyük bir yoğunluk vereceğini bildirdi. Ford, F-150'yi hibrid hale getirerek daha fazla çekiş gücü ve düşük seviye tork elde edecektir. Ford'un bu çalışması 2020 yılında başlayacak ve iki yıl içinde showroomlarda altı tane elektrikli araç olacak.

Peki Ford bunu neden yapacak? Yakıt verimliliğinin motor büyüklüğüne bağlı olarak geleneksel manada düşük olduğu modellerde, müşterilerin artan yakıt fiyatlarından etkilenmemesini sağlamak ilk sebep olarak gözüküyor. Ayrıca Ford, 2020 yılına kadar SUV satışlarının küresel araç satışlarının yüzde 50'sini oluşturacağını tahmin ediyor. Otomobil devi iki yıl içerisinde 8 adet SUV satışa sunacak ve bunlardan 5 tanesi hibrit, biri de elektrikli olacak.

Buna ek olarak Ford ayrı bir hayal daha kuruyor; 2021'e gelindiğinde hibrid satışlarının Toyota'nınkini geçeceğini düşünüyor. Toyota geçtiğimiz yıl Prius, Prius C ve Yaris Hybrid modellerinden 1,52 milyon adet sattığını açıklamıştı. Ford'un bu hayali imkansız gibi durmuyor. Zira şirket, daha önce 2020 yılında satışlarının %10'unun elektrikli olacağını açıklamıştı.