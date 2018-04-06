12 Gecesi 38 Milyon TL Olan İlk Lüks Uzay Oteli Açılacak!

Orion Span şirketinin kurucusu olan Frank Bunger, Aurora Station adını verdikleri ilk lüks uzay otelini 2021 yılında yörüngeye oturtmayı düşündüklerini ve otelde 12 gece geçirmenin 38 milyon TL olacağını söyledi.

Birleşik Devletler’de bulunan Orion Span şirketi, Kaliforniya’nın San Jose şehrinde düzenlenen Space 2.0 Konferansı sırasında uzaya inşa edilecek ilk lüks otel olma unvanına sahip olacak olan yeni projesi Aurora Station hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Şirketin açıklamasına göre Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) gibi alçak Dünya yörüngesine oturtulacak olan Aurora Station’ın 2’si astronot, 4’ü turist olmak üzere toplam 6 kişilik konaklama kapasitesi olacak ve misafirler 12 gün boyunca bu ‘lüks’ otelde konaklayabilecekler.

Elbette ki uzay boşluğunda bulunan bir otelin sunacağı en büyük ayrıcalık, eşsiz Dünya manzarası olacak. Bununla birlikte misafirler uzayda bitki yetiştirme çalışmalarına katılıp, yer çekimsiz ortamın tarif edilemez hissini de deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

Aurora Station’ın 2021 yılında Dünya yörüngesine oturtulması 2022’de ise ziyaretçilerine ‘kapılarını’ açması bekleniyor. Şirket kurucusu Frank Bunger, ilk lüks uzay otelinde kalmak isteyenlerin 80 bin dolar ön ödeme yaparak sıraya girdiklerini söylerken, Aurora Station’da 12 günlük tatilin 9.5 milyon dolar (38 milyon TL) olduğunu belirtti.