2023'ü Anlatan Türk Oyunu 'The Last One' Steam'e Geldi!

2023 yılında İstanbul'u anlatacak The Last One Steam'deki yerini aldı. Zombilere karşı kıyasıya bir mücadeleye hazır olun.

Türkiye’deki bağımsız stüdyolardan Phoenix Interactive tarafından geliştirilen The Last one oyunu, ilgi çekici hikâyesi ile Steam’deki yerini aldı. Steam’de yerini almasına rağmen henüz yayınlanmayan oyun, Eylül 2017’de çıkışını gerçekleştirecek. İlk başta erken erişime açılacak oyun, sonrasında vadettiği özelliklerle birlikte final sürümüne çıkacağını açıkladı. Çarpıcı Hikaye The Last One'ın konusu, 2023 yılında düşmüş ve geriye kimsenin kalmadığı bir İstanbul'da başlıyor. Yapılan bireysel bir deney sonucu ölen veya zombiye dönüşen insanların sonucunda geriye zombiler ve biz kaldık. “Muhteşem” İstanbul olarak adlandırdığımız ve milyonlarca insanın yaşadığı şehirde, zombilerin hakimiyeti var. Böyle bir şehirde nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde felaketi atlattık. Bu süreçte kendimize bir sığınak kurduk, şehirde yaşayan tek canlı olarak da kendimize “sonuncu” lakabıyla hitap ediyoruz. Bir gün sığınağın hemen yanında zombilerin yapamayacağı gizemli işaretler buluyoruz ve bizim gibi yaşayan insanların olduğunu fark ediyoruz. Bu insanları bulmak için her şeyi bırakıp zorlu bir maceraya atılacağız. İLGİLİ HABER İstanbul’da Geçen Muhteşem Bir 'Yerli Yapım FPS' Oyunu: The Last One Oyunun hikayesine baktığımızda son derece başarılı bir hikaye bizi karşılıyor. Will Smith’in oynadığı Ben Efsaneyim filminden ufak sezgiler hissetmiş olmamıza rağmen ülkemiz adına güzel bir oyun olacakmış gibi duruyor. Oyunda Tek Oyunculu, Çok oyunculu, Dalga ve Eşli Oyuncu modları bulunuyor. Oyunu, çıkışını gerçekleştirdiğinde kaçırmamanızı öneriyoruz.

