Makyajlı Opel Mokka'nın Tasarımı Ortaya Çıktı

Opel Mokka'nın makyajlı yeni modelinin nasıl görüneceğine dair render görüntüleri ortaya çıktı.

Bundan dört yıl önce ilk defa piyasaya sürülen Opel Mokka, tarihindeki ilk büyük makyaj operasyonuna doğru ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda makyajlı modelin ilk prototipleri tespit edilmişti. Hâlihazırda yeni bir model olan Mokka'da çok da radikal değişiklikler olması beklenmiyor.

Makyajlı Mokka, güncel modeller gibi 4,15 metre uzunluğa, 1,79 metre genişliğe ve 1,52 metre yüksekliğe sahip olacak. Öte yandan araçta yeni bir ön panel ve keskin görünümlü, yenilenmiş LED farlar bulunmasını bekleyebiliriz.

İki renkli yapı korunacak

Mokka'nın tavanlar, aynalar ve kaputunda aracın kalanından farklı bir rengin kullanıldığı iki tonlu renkler bulunmaya devam edecek. Öte yandan makyajlı modelle birlikte yeni renk seçenekleri ve alaşım jant motellerinin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aracın içinde de direksiyon simidinin ve yeni bir multimedya sisteminin ve güncellenmiş gösterge panelinin olması da şaşırtıcı olmayacaktır.

Yeni Mokka'nın güç ünitelerinde çok büyük bir fark olması beklenmiyor. Mokka'da 101 ve 136 beygirlik iki farklı 1.2 litrelik turbo hafif hibrit ve 130 beygirlik saf benzinli versiyonlar bulunuyor. Bu seçeneklerin gelecek seride de çok değişmesi pek olası değil.

Öte yandan benzinli modellerin fiyatlarının çok fazla değişmesi beklenmiyor ancak elektrikli modeller daha ucuz olabilir.