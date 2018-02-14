Bir YouTube videosunda ortaya çıkan ve 2030’dan geldiğini söyleyip zaman yolcuğu teorilerini hortlatan Noah lakaplı genç adam, tabi tutulduğu yalan dedektörü testini başarıyla geçti. Gördüklerini aktaran adamın söyledikleri, gelecek hakkındaki ön görülerle de örtüşüyor.

Haftalar önce, komplo teorilerine dair tanıkları bulup görgü tanığı olarak videolarına konuk eden Apex Tv isimli YouTube kanalının bir videosu viral olmuştu. Kimliğini “Noah” lakabıyla gizleyen genç bir adam, 2030 yılından geldiğini ve zaman yolcuğunun o yıllarda keşfedildiğini söylüyordu.

İnanması epey güç olan bu olayın her Apex Tv videosundaki gibi asılsız iddialarla gündeme geldiği söylenebilir. Zira genç adamın iddiaları gelecekte olması beklenen çoğu şeyle örtüşse de zaman yolcuğu konusunda olaya şüpheyle yaklaşmak doğal.

Donald Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden seçileceğini, Bitcoin’in daha çok kullanılacağını, 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacağını, insanların saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üreteceğini söyleyen genç adamın sarsıcı iddiası ise 2028 yılıyla ilgili söyledikleri oldu. İnsanoğlu bu yılda Mars’a ulaşmayı başaracak ve aynı zamanda zaman yolcuğunun keşfedildiği dünya kamuoyuna açıklanacak.

Ancak ortaya çıkan haberlere göre Noah, kaygı ve depresyon ilaçları kullanan bir arkadaş. Ayrıca kendisinin 50 yaşında bir devlet çalışanı olduğunu da ileri sürüyor ve gizli ilaçlarla 25 yaşında göründüğünü iddia ediyor.

İnsanları kandırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen bu arkadaşın, sözde bir yalan dedektörüne tabi tutulduğu görüntüler hemen aşağıda yer alıyor:

Zaman yolcuğunun aslında 2003 yılından beri mümkün olduğunu ve dünya kamuoyunun bu buluşu 2028 yılında öğrenceğini savunması, bu güne kadar artaya atılan pek çok komplo teorisinin bir parçası aslında. Genç adamın içinde bulunduğu psikolojik durum, onu bu hayal dünyasına fazlasıyla inandırmış olabilir. Eğer yalan dedektörü videosu bilimsel bir doğruluk taşıyorsa Noah’ın söylediklerini doğru olarak algılaması, onun inancıyla ilgili bir durum.

Peki sizler, tüm bu komplo teorileri ve zaman yolcuğu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz, takipte kalın.