2030’dan geldiğini söyleyen “Noah” lakaplı gizli kimlikli internet fenomenini hatırladınız mı? Kendisi zaman yolcuğu yaptığı iddiasıyla aylardır internet gündemini meşgul ediyor. Bu kez yanında bir konuğu da var: Kendisi.

Dünya medyasının ilgisini bir anda üzerine toplayan Noah lakaplı bir adam, 2017’nin sonlarına doğru, komplo teorilerinin tartışıldığı bir YouTube kanalı olan Apex TV’ye röportaj vermişti. Kendisi 2030 yılından günümüze geldiğini söylemiş ve o vakte kadar gerçekleşen şeyleri aktarmıştı. Anlattıklarının çoğu günümüzün uzmanları tarafından tahmin edilebilir şeylerdi: Tek bir şey hariç.

Noah, zaman yolcuğunun aslında 2000’li yılların başında keşfedildiğini ve bunun büyük bir gizlilikle dünya kamuoyundan saklandığını söylüyordu. İddiasına göre 2021’de skandal bir şekilde ortaya çıkacak ve tüm dünya doğruları bir anda öğrenecekti.

Bir fenomen haline geldikten sonra gene kimliği gizli bir şekilde yalan makinesi testine tabi tutulan Noah, testi başarıyla geçmişti. Bilimsel bir sonuç olmasa da bu durum, onun adını daha çok duymamıza yol açtı.

Noah’ın yer aldığı yeni video, kendisinin 2070 yılından gelen 40 yıl sonraki haliyle yaptığı bir röportajı içeriyor:

Noah bu kez bilgileri açıklarsa hükümet tarafından yakalanmaktan korktuğunu söylüyor. Konuğunu yanına alıyor ve “Bu adamın 2070’ten gelen ben olduğuna inanıyorum” diyor, ardından sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bana oldukça kişisel bilgiler ve belgeler gösterdi, ileride ne yaptığımla ilgili şeyler anlattı ve 2017’deki zamana döndüğümden beri 2070’e kadar neler yaptığımı anlattı. Birinin size bunları söylemesi için sizi gizli gizli takip ediyor olması gerek. Bu bilgileri gelecekte yaşamadan bulması çok zordu.”

Noah aynı zamanda Trump’dan sonraki ABD başkanının yenide siyahi bir Amerikalı olacağını da sözlerine ekledi. Noah’a buradan Anadolu’nun bağrından çıkan bir atasözümüzle selam gönderelim:

“Körler sağırlar birbirini ağırlar.”