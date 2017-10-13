2020'den İtibaren Benzinli Arabayla Oxford'a Giremeyebiliriz

Oxford Şehri ve Oxfordshire İlçe Meclisi, 2020 yılına kadar otobüs ve taksiler dahil tüm benzinli ve dizel araçların şehir merkezinden çıkarılmasını planlanıyor.

3 yıl gibi bir sürede büyük işler yapılabilir. Mesela bir takımın futbol altyapısı yeniden dizayn edilebilir ya da bir okulun tüm teknolojisi baştan ayağa değişebilir. Ancak bir şehirdeki tüm araçların kaldırılıp yerine yenilerinin konulmaya çalışılması bana pek gerçekçi görünmüyor. Şehir merkezinde elektrikli araçlara geçerek bazı bölgelerde emisyon salınım oranını 2020'ye kadar 0'a indirmeyi planlayan Oxfordshire İlçe Meclisi, bununla yetinmeyerek 2025 ve 2030'da yaratılmış olan Sıfır Emisyon Bölgesi'ni de iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Bu kadar hızlı bir değişim planının neden uygulanmaya çalışıldığı sorusuna ise cevap, hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık riskleri olarak veriliyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Oxford konseyi, bu sağlık risklerine dikkat çekerek İngiltere'de yılda 40 bin kişinin, astım felçi kanser ve kalp rahatsızlığı gibi hastalıklardan hayatını kaybettiğini açıkladı. Konsey, yeni planla birlikte merkezin en kirli sokaklarında dahi 2035 yılına kadar azor dioksit oranında %74 bir azalmanın sağlanacağını düşünüyor.



Oxford Sıfır Emisyon Bölgesi Fizibilitesi ve Uygulama Çalışmasına göre, 2020 yılına kadar emisyondan arındırılması düşünülen bölge 'çok küçük bir alan' ve 'çok az bir trafik' içerecek. Bu sebepten dolayı uygulanacak içten yanmalı motor yasağının çok az derecede hava kirliliğini azaltacağı belirtiliyor.

Ayrıca Oxford Sıfır Emisyon Bölgesi Fizibilite ve Uygulama Çalışması, konseyin, adece elektrikli araçlara yönelik olarak park yerleri yapmasının, elektrikli araçları teşvik edebileceğini ileri sürüyor. Planlar hala bir öneri ve Pazartesi gününden itibaren Oxford sakinleri, altı hafta sürecek bir kamu istişaresi yapacaklar ve kararlarını verecekler. Oxford'un 2020 yılına kadar elektrikli araçlara kısmi de olsa bir geçiş denemesi güzel görünüyor. Peki sizce Türkiye'de de ses ve hava kirliliği yaratmayan elektrikli araçlara geçiş teşvik edilmeli mi?