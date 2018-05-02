Son aylarda 2030 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun ifadeleri, YouTube kanalı Apex TV ile gündem yaratıyor. Gelecekteki muhtemel olaylara değinen zaman yolcusu, son açıklamalarında insanların uzaylılarla müttefik olacağını söyledi.

Noah lakabıyla aylardır gündemi meşgul eden bir adam var. YouTube kanalı Apex TV’ye kimliğini gizleyerek konuşan bu adam, yakın zamanda tüm insanlığın zaman yolcuğunu keşfini öğreneceğini açıklamıştı. Öğreneceğini diyoruz çünkü açıklamalarına göre 2000’li yılların başında keşfedilen zaman yolculuğu teknolojisi, dünya kamuoyundan gizleniyor. Vakti geldiğinde de gerekli açıklamalar yapılarak dünyaya duyurulacak.

Noah, kendisinin bir devlet ajanı olduğunu ve gelecekte bu tarz zaman ajanlığı yapılacağını söylüyor. Görevini bıraktıktan sonra günümüze gelen Noah, gelecekte neler gerçekleşeceğini, gördüklerini açıklıyor. Kendi çapında bu söylemler son derece gerçek ve doğru. Dünya medyası Noah’a açıklamalarından dolayı değil, ısrarından dolayı ilgi göstermeye başlıyor.

Apex TV, iki gün önce bu gizemli adamla telefon bağlantısı kurarak bir buçuk saati aşkın soru-cevap bağlantısı yaptı:

Elbette bu açıklamarın gerçekliğine inanmak zor. Ayrıca çok basit bir şekilde benzer işler yapılabilir. Noah’ın söyledikleri ise son derece ilginç.

Noah, sorulan sorulardan birisine, “Uzaylılarla tanışacağız, gelecekte bazı toplumlar hariç dünyanın neredeyse bütün devletleri onlarla müttefiklik kurmamızı sağlayacak. ABD bu anlaşmanın başını çekecek.” cevabını veriyor. Cevabının yarattığı tartışmayı aldırmadan detay vermiyor.

Zaman yolcusu, daha önce dile getirdiği Trump iddialarına da değiniyor. Kendisine göre 2020 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trum yeniden aday olacak ve seçilecek. İkinci ve son döneminin ardından başkanlık koltuğuna oturacak kişi ise yeni bir siyahi lider olacak.

Obama’dan sonra siyahi lider olarak başkanlığı Trump’tan devralacak kişi ise Yolanda Renee King olacak. Yolanda King, siyahilerin tüm dünyaya örnek olan lideri Martin Luther King’in torunu.

Noah, “Gelecekte başkan seçilme yaşını düşürecekler ve Yolanda’nın yaşı tutacağı için başkan seçilecek.” diyor. Ardından günümüzde olası olarak görünen III. Dünya Savaşı’nın olabildiğince az asker ve insanla gerçekleşeceğini söylüyor fakat pek detay vermiyor.