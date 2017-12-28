2030 Yılından Sonra Mini Buzul Çağına Girebiliriz!

Bilim insanlarının küresel iklim değişiklerini ön görmek için oluşturduğu matematiksel modele göre Dünya, 2021 yılında soğumaya başlayacak ve 2030 yılında bir mini buz çağına girecek.

Hemen hepimizin malumudur ki Dünya, fosil yakıtlar ve çevre kirliliğinin etkisi ile bir küresel iklim değişikliğinin etkisinde ve giderek ısınıyor. Fakat bilim insanlarının yeni bir öngörüsüne göre önümüzdeki yıllarda mini bir buz çağı yaşayabiliriz.

İngiltere’nin Newcastle kentindeki Northumbia Üniversitesi’nden profesör Valentina Zharkova ve beraberindeki araştırma ekibi, gelecek yıllarda yaşanacak küresel iklim değişikliklerini tahmin eden bir matematiksel model geliştirdi.

Oluşturulan modele göre 2022 yılında Güneş’e ait bir çift manyetik dalganın değerleri önce zirve yapacak, sonra ani bir düşüşe geçecek. 2030-2040 yılları arasında ise bu manyetik dalgalar birbirlerini yok ederek Güneş faaliyetlerinde önemli bir düşüşe neden olacaklar.

Araştırmacıların tahminlerine göre 2022 yılından sonra küresel olarak sıcaklıklar düşmeye başlayacak. 2030 yılından sonra ise Dünya mini bir buzul çağına girecek. Araştırmacılar, bu mini buz çağının küresel ısınmanın etkilerini azaltabileceğini belirtti.

Dünya en son böyle bir mini buz çağını Güneş patlamalarının ciddi bir oranda azalması nedeni ile 1645-1715 yılları arasında yaşamıştı. Yüzyıllar sonra Dünya, küresel ısınma için önlemler alırken benzer bir mini buz çağı yaşayabilir.