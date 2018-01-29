ManMade Kickstarter’a Çıkmaya Hazırlanıyor

Distopik bir İstanbul’da yapay zekalara karşı mücadele veren bir insanlığın anlatıldığı Türk yapımı VR oyunu ManMade, Kickstarter’da destekçi edinmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda yapay zeka ile ilgili gelişmeler sinema ve oyun sektörünün bu türe daha çok odaklanmasını sağladı. Bu konuda ülkemizden de fazlasıyla ilgili projeler çıkabiliyor. Yapay zekanın egemen olduğu distopik bir evrende geçen ManMade isimli oyun, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent’te bulunan Cbilab Studios tarafından geliştiriliyor. Çok yakında Kickstarter’de fon toplamaya hazırlanan proje, İstanbul’un 2050 yılındaki distopik görüntüsünü anlatacak bir VR oyunu olacak.

Robot, drone gibi yapay zekaların lider olduğunu gördüğümüz ManMade’de iki oynanabilir karakterimizin olması bekleniyor. Yayınlanan fragmanda da görülen William Kaan Roberts oyunumuzun kilit ismi olacak. 2017 yılında doğan New York doğumlu Roberts, M.I.T’de yapay zekalar üzerinde çalışmalar yapan bir mühendis olarak görev yapıyor. Daha sonra İstanbul’a taşınıp bir siber güvenlik firmasında işe başlayan Roberts, hikayedeki rolü ile bizleri meraklandırmayı başardı.

Bir diğer karakterimiz ise 2012 doğumlu Anika olarak açıklandı. Hindistanlı bir kadın olan Anika, Stanford Üniversitesi’nde yapay zeka bölümünde okumuş ve ne hikmetse İstanbul’a gelmiş. Oyunun Türkler tarafından geliştirildiğini göz önüne alırsak bu iki ismin arasında aşk olacağını anlamak pek de zor olmamalı. Sanal gerçeklik için çıkacak oyun, PC, PS4, Oculus, HTC Vive ve PC VR platformları için geliştiriliyor. Oyunun VR dışında normal olarak oynanıp oynanmayacağı şu anda bilinmiyor.

Yayınlanan fragmanda bazı detaylar ilgimizi çekti. Distopik evrenin güzel bir şekilde verildiğini gördüğümüz oyunda, sağlam bir hikaye bizleri beklerken fragmanda yer alan robotun kokoreç doğrama detayı, oyuna bizden bir detay olarak ekleniyor. Şimdilik görselleri ve hikayesiyle oldukça heyecan verici dursa da, oyunun nasıl olacağı ancak resmi çıkışını gerçekleştirdiğinde belli olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu beğendiniz mi?