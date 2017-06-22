2050 Yılında Türkiye’nin Nüfusu Kaç Olacak?

BM’ye göre dünyanın nüfusu 2030 yılında 8,6, 2050’de ise 9,8 milyar olacak. Peki 2050 yılına geldiğimizde Türkiye’nin nüfusu kaç olacak?

Birleşmiş Milletler (BM), mevcut eğilimlere göre hazırladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporu’nun bu yılki güncellemesini açıkladı.

Rapora göre dünyanın nüfusu şu an 7,6 milyar seviyesinde ve her yıl, bu nüfusa 83 milyon kişi ekleniyor. Tahminlere göre nüfusun artış hızında bir yavaşlama olacak.

Raporun Türkiye ayağına baktığımızda ise şaşırtıcı bilgilerle karşılaşıyoruz. 2050 yılında 95 milyonu geçeceği öngörülen Türkiye’nin nüfusu, 2058 yılından itibaren ise azalmaya başlayacak ve 2100’de 85 milyon civarına gerileyecek.

Bunun dışında yaşlı nüfusun her yıl giderek artış göstermesi bekleniyor. Şu anda 962 milyon civarında seyreden dünya 60 yaş ve üzeri nüfus, 2050’de ikiye, 2100’de ise üçe katlanacak ve 3,1 milyar civarında seyredecek.

Raporda yer alan tahminlerden bazıları şöyle: