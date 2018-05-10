Vestel Venus Z20 ile Asus Zenfone 5 Karşı Karşıya!

Asus'un yeni orta seviye akıllı telefonu Zenfone 5, 1999 TL fiyat etiketi ile bugün Türkiye'de satışa sunulurken, en büyük rakiplerinden Vestel Venus Z20 de dün itibarı ile 2099 TL fiyat etiketi ile satışa çıktı. Peki hangi akıllı telefon parasının karşılığını veriyor?

Türkiye’nin en önemli teknoloji markalarından biri olan Vestel, Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu olan Venus serisinin yeni modeli Venus Z20’yi MWC 2018’de ilk kez görücüye çıkardı ve dün itibari ile de satışa sundu. Fakat cihazın 2099 TL’lik fiyatı pek çok tüketiciye göre hak ettiğinin çok üzerindeydi ve yine tüketicilere göre ‘yerli’ niteliği taşıyan bir akıllı telefonun daha uygun fiyatlı olması gerekiyordu.

Tayvanlı teknoloji şirketi Asus da yine MWC 2018’de tanıtmış olduğu Zenfone 5 modelini bugün itibari ile satışa sundu. 1999 TL fiyat etiketine sahip olan Zenfone 5, 2099 TL fiyat etiketi olan Venus Z20’nin doğrudan rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tarafsız bir gözle her iki telefonu da incelersek, hangisi daha iyi bir seçenek olacaktır? Yargısız infaz etmek olmaz; gelin hep birlikte iki telefona da bir göz atalım.

Tasarım

Yeni Zenfone 5’in ilk görüntüleri ortaya çıktığı andan itibaren cihaz, doğrudan iPhone X ile kıyaslanmaya başladı. Asus ise tanıtım esnasında bir kıyaslama yapmaktan ziyade iPhone X’dan çok daha iyi bir tasarıma sahip olduklarını iddia etti. Asus’a göre iPhone X’dan daha küçük bir çentiğe, daha ince çerçevelere ve görece daha şık bir tasarıma sahip olan Zenfone 5, her haliyle iPhone X’dan daha iyi görünüyordu.

Vestel Venus Z20 için ise aynı iddialı açıklamaları yapmak ne yazık ki mümkün değil. Cihaz, seviyesindeki günümüz akıllı telefonları için son derece kalın çerçevelere sahip. Fakat bu durum, çentikli akıllı telefon kullanmak istemeyen kişiler için bir artı da olabilir. Yine de 5.65 inçlik Venus Z20 149.1mm yüksekliğe ve 76.63% ekran/gövde oranına sahipken, 6.2 inç ekranlı Zenfone 5’in 153mm yüksekliğe ve 83.68% ekran/gövde oranına sahip olması, tasarım konusunda galibin kim olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Kamera

Günümüzde akıllı telefon denince kamera, artık çok büyük önem taşıyor. 16MP birincil, 5MP de ikincil arka kameraya sahip olan Venus Z20, PDAF, hızlı odaklama, panorama HDR, otomatik odaklama, DOF gibi özellikler sunarken, video kaydı olarak da HD ve Full HD çözünürlükte 120fps, 4K çözünürlükte ise 30fps’i destekliyor. Ayrıca cihazın önündeki 8MP çözünürlüğündeki f/2.2 diyaframlı selfie kamerası düşük ışıkta daha iyi çekimler yapılabilmesi için flaş desteğine sahip. Fakat flaş ile fotoğrafın her ortamda çekilemediğini ve fotoğraftaki nesneler rahatlıkla görünürken arka planın simsiyah olmasına neden olduğu düşünülürse düşük ışık için iyi olduğunu söyleyemeyiz.

Zenfone 5 modeline baktığımızda ise 12MP birincil, 8MP ikincil arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Pek çok yapay zeka özelliği ile fotoğrafları mümkün olan en yüksek kalitede çekmeyi hedefleyen bu kamera hızlı odaklama, tam manuel kontrol, perde hızı (Shutter Speed) kontrolü, panorama, RAW kayıt yapabilme, HDR, otomatik odaklama, dijital görüntü sabitleyici (EIS), Phase Detect Auto-Focus, PDAF, (Dual Pixel)Sony Exmor RS Sensör (IMX363), yapay zeka (AI) sahne algılama, optik görüntü sabitleyici (4 Eksenli) özelliklerine sahip. Cihaz 4K’da 30fps, Full HD’de 120fps, HD’de ise 240 fps video kaydını destekliyor. 8MP çözünürlüğündeki ön kamera ise flaş desteğine sahip olmasa da f/2.0 diyaframı ile düşük ışıkta çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyor.

Donanım

Vestel Venus Z20 Qualcomm’un Snapdragon 630 işlemcisi ile performans sağlarken, Asus Zenfone 5 yine Qualcomm’un daha güncel bir işlemcisi olan Snapdragon 636’dan gücünü alıyor. Ayrıca grafik konusunda da Venus Z20 Adreno 508 GPU kullanırken, Zenfone 5 Adreno 509 GPU’ya sahip. RAM, dahili depolama özelliklerine baktığımızda ise her iki cihazın da 4GB RAM’e 64GB dahili depolamaya ve microSD kart desteğine sahip olduğunu görüyoruz.

Bağlantı

Bluetooth 4.1 desteği bulunan Venus Z20, Cat.6 modemi ile 300Mbps’e kadar indirme ve 50Mbps’e kadar yükleme hızlarına sahipken, Zenfone 5, Bluetooth 5.0 desteğine ve Cat.12 modemi ile 600Mbps indirme, 150Mbps yükleme hızına sahip. Wi-Fi yönünde ise 802.11 a/b/g/n ve Wi-Fi Hotspot, VoWiFi (Voice over Wi-Fi) özellikleri sunan Venus Z20, 802.11 a/b/g/n/ac ve Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, 2X MIMO özellikleri sunan rakibinin yine bir adım gerisinde kalıyor.

Sonuç

Vestel, akıllı telefon piyasasına geç girmiş, fakat hızlı bir gelişim göstermeyi başarmış bir şirket. Asus ise global akıllı telefon pazarında uzun yıllardır var olan, teknolojilerini uzun bir birikimin sonucunda üreten bir şirket. Bu nedenle iki şirketin üretmiş olduğu teknolojileri doğrudan kıyaslamak ve ‘Vestel neden daha iyisini yapamadı?’ demek çok doğru olmaz.

Fakat bununla birlikte global markaların tabii olarak daha gerisinde bulunan Vestel’in yerli bir marka olarak daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar piyasaya sürmesi gerekirken, cihazlarını kendisinden daha yüksek marka bilinirliğine ve kaliteye sahip şirketlerden daha yüksek fiyatlara satması çok da doğru bir politika değil.

Hal böyle olunca da tüketiciler için 1999 TL fiyat etiketine sahip ithal Asus Zenfone 5, 2099 TL fiyat etiketine sahip Vestel Venus Z20’den çok daha iyi bir seçenek haline gelmiş oluyor.