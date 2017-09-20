20TL’den Ucuza Satın Alabileceğiniz 20 Teknolojik Ürün

Her teknolojik ürün pahalı olacak diye bir şey yok. İşte fiyatı 20 TL'nin dahi altında olan ve evinizde keyifle kullanabileceğiniz 20 teknolojik ürün.

Bundan 5-10 yıl öncesine kadar evimizde teknolojik olarak nitelendirebileceğimiz ürünlerin sayısı taş çatlasın 20'ye dayanırdı. Şimdi ise yalnızca bir oyun konsolu için bile 10'a yakın ekstra ürüne ihtiyaç duyuyoruz. Durum böyle olunca üretici firmalar, uygun fiyatlarıyla herkesin sahip olabileceği ürünler geliştiriyorlar. Biz de her evde olması gereken (gerçi birkaç tanesi ev dışında kullanılıyor) düşündüğümüz 20 uygun fiyatlı teknolojik üründen bahsettik.

Androidli cihazlar için üretilen Bluetooth Kumanda ile telefonlarınızı birer oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz. Bluetooth kumanda ile başta yarış oyunları olmak üzere FPS türündeki gamepad destekli tüm oyunları oynayabilirsiniz. Ayrıca sanal gerçeklik gözlükleri için kontrolcü olarak kullanılabilen Bluetooth kumandayı oyun modu dışında mouse, media ve selife kontrolcüsü olarak da kullanabilirsiniz.

Sanal gerçeklik dünyasına masrafsız bir giriş yapmak için ideal fiyat - performans ürünü olan VR BOX 2.0, dört yönlü olarak kontrol edilebilen mercek yapısı, ergonomik kafa bandı ve 95° FOV değeri ile kusursuz bir sanal gerçeklik deneyimi sunar.

Yeni nesil araçlarda standart donanım haline gelen Bluetooth bağlantı desteği eğer aracınızda yoksa aracınıza AUX üzerinden Bluetooth özelliği kazandırabilirsiniz. Bt-350 Bluetooth kiti sayesinde araç teybinden cep telefonunuz ile müzik dinleyebilir, kit üzerindeki mikrofon sayesinde araç içerisinde telefonunuza dokunmadan sesli telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Masa ya da yatağınızın başucuna sabitleyerek kullanabileceğiniz Akrobat Üniversal Telefon Tutucu ile telefondan film ya da dizi izlemenin keyfine varabilirsiniz. Akrobat Telefon Tutucu’nun 360 derece hareket edebilen mekanizması sayesinde telefonunuzu dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Akrobat Telefon Tutucu’nun güçlü mandalı 6 inçe kadar tüm akıllı telefonlar ile uyumludur.

140 ml temizleme solüsyonu ve çift taraflı mikrofiber silgiden oluşan Pratigo Temizleme Seti ile hem klavye tuşları gibi girintili alanları hem de monitör, LCD TV ekranları gibi hassas yüzeyleri temizleyebilirsiniz.

BlitzPower Şarj Kablosu, kablolarda sıkça yaşanan kopma, kırılma gibi durumlar için özel olarak örgülü kablo kaplaması ile üretilmiştir. BlitzPower Şarj Kablosu, Micro USB üzerinden şarj olan telefonlar için çift yönlü olarak geliştirilen özel konnektörleri sayesinde şarj kablolarının ters takılma sorununu ortadan kaldırır.

Neredeyse her Androidli telefonda olan ancak pek bilinmeyen NFC protokolü hayatı kolaylaştıracak bir çok kullanım alanına sahiptir. NFC etiketleri ile telefonunuzda, temas halinde devreye giren çeşitli görevler oluşturabilirsiniz. NFC etiketleri ile uyandırma garantili alarmlar oluşturabilir, kartvizit bilgilerinizi ya da sosyal medya hesaplarınızı tek dokunuş ile arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Aksiyon kameraları, fotoğraf makineleri ve özel tutacağı sayesinde cep telefonları ile birlikte kullanılabilen Ahtapot Tripod esnek bacakları sayesinde uygun yüzeylere tıpkı bir ahtapot gibi sabitlenebilir. En fazla 400 gr ağırlık taşıyabilen Ahtapot Tripod 6 inçe kadar olan tüm telefonalar ile birlikte kullanılabilir.

Akrobat Telefon Tutucu ile akıllı telefon ve navigasyon gibi mobil cihazlarınızı bisiklet ya da motosiklet gidonuna sabitleyebilirsiniz. 3.5" - 6.0" arası tüm mobil cihazlar ile uyumlu olan Akrobat Telefon Tutucu kaydırmaz yüzeyi ve silikon bantları sayesinde sürüş esnasında telefonunuzu güvenle taşır.

Özellikle powerbank gibi cihazlar ile birlikte kullanılmak üzere üretilen BlitzPower Kısa Şarj Kablosu, TPE materyal kablo gövdesi, çift yönlü altın kaplama konnektörleri ve 30 cm kablo uzunluğu ile seyahat esnasında telefonları şarj etmek için oldukça idealdir.

Xiaomi tarafından Androdli telefonlar için geliştirilen MiKey’i telefonunuzun kulaklık girişine takarak telefonunuza yepyeni bir fiziksel buton ekleyebilirsiniz. Kendi mobil uygulaması üzerinden yönetilen MiKey’e 10 ayrı görev atayabilirsiniz. MiKey ile fotoğraf çekebilir, video kaydı başlatabilir ya da önceden belirlenen bir numarayı doğrudan arama gibi kısa yollar oluşturabilirsiniz.

Kışın ellerinizi sıcak tutan iGlove, dokunmatik ekran etkileşimine izin veren özel dokusu sayesinde aynı zamanda akıllı telefonunuzu kullanmaya devam etmenizi sağlar. Her iki elde de üç parmak için dokunmatik ekran etkileşimine izin veren iGlove %100 pamuktan üretilmiştir.

Akıllı telefonunuzla denizde ya da havuzda fotoğraf - video çekebilmenize olanak tanıyan JUO Waterproof kılıf, iki metre derinliğe kadar suya dayanıklıdır. 5.5inçe kadar tüm akıllı telefonlar ile uyumlu olan JUO Waterproof kılıf IPX8 sertifikası sayesinde su altında 30 dakika boyunca kullanılabilir.

Arabaların ızgara girişine monte edilen Akrobat Telefon Tutucu ile akıllı telefon ya da navigasyon gibi mobil cihazlarınızı sürüşü etkilemeyecek şekilde aracınızın havalandırma ızgarasına sabitleyebilirsiniz.

BlitzPower Stereo Kablo sayesinde AUX bağlantı desteği sunan araç teyplerinde akıllı telefonunuzdan müzik dinleyebilirsiniz. BlitzPower Stereo Kablo altın kaplama uçları sayesinde sesi kusursuz aktarır.

Pratigo Kulaklık Askısı ile kablolu kulakiçi kulaklıklarınızı kolayca boynunuzda taşıyabilirsiniz. Pratigo askı sayesinde kulaklık takma, çıkartma ve taşıma oldukça kolay hale gelir. Pratigo Kulaklık Askısı spor yaparken ya da araç kullanırken oldukça pratiktir.

6 inçe kadar olan tüm telefonlar ile uyumlu olan LinkTech Selfie Çubuğu tam açıldığında 75 cm uzunluğa sahiptir. LinkTech Selfie Çubuğu üzerindeki deklanşör butonu için telefonunuzun kulaklık girişini kullanır.

Akım korumalı priz sayesinde sizin için değerli olan TV, bilgisayar ya da beyaz eşya gibi çeşitli elektronik aletlerinizi yüksek voltaj gibi durumlara karşı koruyabilirsiniz.

Laptop, powerbank ya da USB adaptörler ile kullanabileceğiniz Xiaomi Flexible fan, "Esmiyor..." dediğiniz anlarda imdadınıza yetişecek mini bir vantilatördür. Çıkarılabilir pervanesi ile kolayca taşınabilen fan minik boyutuna oranla oldukça güçlüdür.

i-Love şarj kablosu, silikon kablo gövdesi üzerine gömülü olan LED’ler sayesinde şarj esnasında harika bir görsel şölen sunar. Normal şartlarda tek düze olarak yanan ışıklar, şarj esnasında güç kaynağından telefonunuza doğru hareket etmeye başlar.

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