21 Günde Yok Olan Su Şişesi İcat Edildi!

İngiltereli bir bilim insanı, sadece 3 hafta içinde tamamen ayrışan şu şişesi icat ettiğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Şişenin hangi malzemelerden üretildiği henüz açıklanmıyor.

İngiltere’de yaşayan bilim insanı James Longcroft, günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan plastik atık sorununun önemli bir kısmını çözecek bir icat gerçekleştirdiğini açıkladı. Pet şişelere alternatif olarak geliştirdiği su şişesi oldukça ilginç bir buluşa benziyor.

Üretilen şişelerin dış kaplaması çeşitli kuruluşlar tarafından bağışlanan atık kağıtlardan üretilirken, içinde bir de su geçirmez astar bulunuyor. Longcroft, bizzat kendisinin ürettiği kompozit malzemenin sırlarını paylaşmıyor. Şişenin barındırdığı bütün malzemeler, suda ya da çöpte 3 hafta içinde çözünerek yok oluyorlar.

Ayrışan malzemeler ise doğal ortamda, özellikle denizlerde canlılara besin kaynağı oluyor. Longcroft, şişe buluşu için bir şirket kurdu ve pet su üreticisi olan büyük şirketlere buluşunu pazarlamayı planlıyor.

Bu yeni nesil şişenin kapağı, doğal ortamda 1 yıl içinde çözünen ve tamamen yok olan özel bir metal alaşımdan üretiliyor. Önce paslanan metal, aylar içinde doğaya karışıyor. Longcroft, ürettiği şişenin patentlerinin çıkmasını bekliyor. Aynı zamanda bir bağış toplama kampanyası da var.

2018 yılı sonunda raflarda yerini alması beklenen şişelerin, Times’a göre plastiklere alternatif olarak geliştirilen en geçerli projelerden birisi olduğu söyleniyor. İçinde su dolu şekilde satılacak olan son halinin ise yaklaşık olarak 1.2 dolardan alıcı bulması bekleniyor. Bu fiyat TL bazında gözünüze yüksek gelebilir, ancak ABD ve İngiltere gibi ülkelerdeki su fiyatlarıyla ciddi bir rekabete girebilir.

EcoWatch'a göre son araştırmalar, dünya okyanuslarında en az 50 milyon metrik ton plastik katık bulunuyor. Atık miktarı her geçen gün artarken, plastiklerin doğada yok olma süreleri yüzlerce yılı buluyor. 2018’in ilk günlerinde İspanya’nın okyanus sahillerinde, sahile vuran bir balinanın midesinden 29 kilogramlık çoğu plastikten oluşan insan çöpü çıkmıştı.

Tüm şartlar göz önünde bulundurulduğumda Longcorft’un projesi, gerçekten de pet şişelere alternatif olabilir. Dünyanın en büyük pet şişeli içecek üreticisi Coca Cola’nın CEO’su Muhtar Kent de geçtiğimiz haftalarda yenilebilir şişeler üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.