Wall Street Journal raporuna göre 21 yaşındaki isim tarafından yönetilen Republic Protocol, anonim kripto para platformu kurmak için 34 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Devasa kripto para yatırımcılarından bazıları, anonim şekilde yatırım yapmak isteyenler için bir platform kuruyor. Wall Street Journal raporuna göre, kripto para ticareti için havuz oluşturulmasını finanse etmek isteyen Republic Protocol, 33.8 milyon dolar Ethereum yatırımı yapacak. Şirket, kripto parayla milyoner olan 21 yaşındaki bir genç tarafından yönetiliyor.

Finans dünyasında "kör havuz" ya da "karanlık havuz" olarak bilinen bulanık suların büyük yatırımcıları, geniş kripto para pazarının fiyatlarının risk potansiyeli taşımaması adına anonim ticarete izin veriyolar. Bu işin başını çekmek ve anonim piyasaya kurarak fiyarların dengelemek isteyen Republic Protocol'ün Genel Sekreteri Taiyang Zhang verdiği demeçte, ”Eğer 1000 Bitcoin’im varsa ve kimlik doğrulamasıyla değerlendirmek istiyorsam bunu herkes görebilir ve bu durum, fiyat üzerinde aşağı doğru baskı yapar.” ifadelerinde bulundu.

Bitcoin işlemleri bir kamu defterinde kayıtlı tutuluyor ancak raporlara göre kurulacak yeni kör havuz, tüccarların kimliğini “geçici olarak” gizleyebilecek. Firma bu girişimiyle, 9 milyar dolara kadar aylık işlem hacmi yakalamayı umuyor.

Bağımsız firma NEXT’nin bir ortağı olan Lex Sokolin, Business Insider’a böyle bir platformun kripto pazarıyla birlikte büyümesine olan ilgisini belirtti. Sokolin, “Toplam kripto para pazarının üst sınırı büyüdükçe, özel siparişler için gereken daha fazla kripto para stoğu oluşuyor. Büyüklük, sığ perakende ticarette iyi bir şekilde infaz edilmesiyle ilgili bir meseledir ve gizlilik önemlidir. Böylece kişiler saldırıya uğramazlar.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bakalım anonim piyasalar, son aylarda epey çalkantılı olan kripto paraların piyasa değerlerini nasıl etkileyecekler?