21. Yüzyılın Dahisi Elon Musk Hakkındaki 10 İlginç Bilgi

Elon Musk, günümüzde spot ışıkları en çok üzerinde olan kişilerden biri. Zekası, genç yaştaki başarıları, sempatikliği ile de popüler olan Musk'a, birçok kişi insanlığın kurtarıcısı gözüyle bakıyor. Biz de Musk hakkında 10 ilginç bilgiyi derledik.

Elon Musk, birçok kişi tarafından “21. yüzyılın dahisi” olarak nitelendiriliyor. Elbette bu tanımın nesnel bir ölçütü yok, ancak şunu çok iyi biliyoruz ki; Musk gerçekten zeki ve cesur biri. Başka kimin aklına nükleer fizik alanında doktora yapıp bir de üstüne roket firması kurmakta ısrarcı olur ki? Bu ilginç şahsiyet hakkında size 10 ilginç bilgiyi sıraladık. Keyifli okumalar.

1- Programlama

Elon Musk, -daha bilgisayarlar bu kadar yaygın değilken- çocukluğundan beri kod yazmaya ilgiliydi. İlk oyununu 12 yaşında yazdı ve Blaster ismini verdi. Daha sonra bu oyunu 500 dolara sattı.

2- Zip2

1995’te Stanford Üniversitesi’nde Nükleer Fizik doktorasını kazandı. Kayıt olduktan 2 gün sonra okulu Zip2 isimli firmayı kurmak için bıraktı.

3- Erken Gelen Milyonerlik

Musk, Zip2 isimli firmasını AltaVista’ya satarak 28 yaşında milyoner oldu.

4- Iron Man

Iron Man 2’nin çekimlerinde SpaceX’in ofisi kullanıldı. Bazı sahnelerde Elon Musk da misafir oyuncu olarak yer aldı. Filmin yönetmeni Kon Favreau, kendi Iron Man karakterini Musk’tan ilham alarak çektiğini söylüyor. Üzgünüm Mark Zuckerberg, kendini reklamlarda Iron Man gibi göstermeye çalışsan da ben de Favreau’nun sözlerine katılıyorum. Hakiki Iron Man Ellon Musk’tır!

5- İşkolizm(!)

Elon Musk, bir işkoliktir. Haftada neredeyse 100 saat kadar Tesla motor ve SpaceX ofislerinden çıkmadan çalışıyor.

6- Kaybeden

Eski başkan adayalarından Mitt Romney, Tesla firmasını “Kaybeden” olarak nitelendirmişti. Mitt Rommney seçimi kaybettikten sonra Elon Musk onunla alay etmek için şunları söyledi: “Rommney cümlesinin nesnesinde haklıydı ama öznesinde yanıldı”.

7- İnsanlık İçin..

Musk, Dünya’nın insanlar için yeteri kadar güvenli bir yer olmadığını düşünüyor. Bu nedenle insanlık için, Mars’a taşınabilme projesini gerçekleştirmeyi kafasına koymuş.

8- Sigara İçtiğiniz İçin Teşekküler

2005’te çekilen “Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler” filminde kullanılan uçak, aslında Elon Musk’ın adına kayıtlı.

9- Hastalıklardan Korunma

Musk, üniversite yıllarında günlük yaklaşık 1 dolarlık yemek tüketiyordu. Bu durumu, iskorbüt hastalığından kurtulmak için zorunlu diyet yapmak olarak tanımlayan Musk’a göre, kırmızı biberi kesmek bu hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.

10- James Bond Arabası

Elon Musk’ın bir adet James Bond arabası var. 1977’de “The Spy Who Loved Me” isimli filmde kullanılan aracı bir açık arttırmada satın aldı.

