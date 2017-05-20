21. Yüzyılın Dahisi Elon Musk’ın Söylediği 10 İlginç Söz!

Elon Musk; olağanüstü projeleri, zekası ve tutkusu ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Birçok kişi için o, çağımızın dahisi. Musk gibi ilginç biri, verdiği röportaj veya yaptığı konuşmalarda da ilginç sözler sarfediyor. İşte bunlardan 10 adedi.

Elon Musk, birçok kişi tarafından 21. yüzyılın dahisi olarak tanımlanıyor. Küçük yaşlarda bilgisayar bilimlerine merakından eski bir fizik doktora öğrencisi olmasına, roket firması kurmasından Mars’a seyahate takıntılı olmasına dek birçok ilginç özelliği var. Elon Musk’ın konuşmaları ve röportajlarında söylediği birçok sözün, kişiliği ve yaptıkları kadar ilginç olduğunu hiç farketmiş miydiniz? İşte 21. yüzyılın dahisi Musk’ın söylediği 10 ilginç söz. 1- “Birşey yeterince önemli olduğu zaman, koşulların sizin lehinizde olup olmadığına bakmazsınız”. 2- “Yalnızca tarihte bir iz bırakmak için çalışmıyorum. Mars’ta ölmek istiyorum”. 3- “Israrcı olmak çok önemlidir. Birileri sizi işin peşini bırakmaya zorlamadıkça ısrarcı davranmalısınız”. 4- “Dünyanın en iyi nasihati şudur: ‘Daima yaptığınız işi nasıl daha iyi yapacağınızı düşünün ve kendinizi sürekli sorgulayın’”. 5- “Eğer bir firma kurmakla uğraşıyorsanız, bunun kek pişirmek gibi olduğunu bilmelisiniz. Her malzemeden ihtiyaç olduğu ölçüde kullanmalısınız”. 6- “Birşeyi söylüyorum ve söylediklerim gerçekleşiyor. Her zaman tahmin ettiğim zamanda olmuyor tabii, ancak gerçekleşiyor”. 7- “Bir girişimci olmak cam yemeye ve sürekli ölümün karanlığını izlemeye benziyor”. 8- “Bazı insanlar değişimi sevmezler. Ancak değişimi kucaklamalısınız. Kucaklamamanız yıkım demektir!”. 9- “Üniversitedeyken hep, dünyayı değiştirecek şeylerin içinde olmak istedim.”. 10- “İnsanlar neye tutku duyuyorlarsa onun peşinden koşmalılar. Bu onları yeryüzündeki herşeyden mutlu kılar”. Samsung Galaxy S8+ Hediye Ettiğimiz Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!