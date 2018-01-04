Özellikle Tesla ve SpaceX ile alanında teknolojiye yön vermeyi başaran Elon Musk, Twitter'da sadece 6 gerçek kişiyi takip etmektedir. Peki Musk'un takip ettiği bu 6 kişi kim?

Ocak 2018 itibari ile Elon Musk’ın Twitter’da 17 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Tanıttığı her ürün ile dünyayı değiştiren ve fosil yakıtların en büyük düşmanı olan Musk’ın takipçi sayısının oldukça fazla olması normal karşılanabilir.

Bunun tam tersi bir şekilde Elon Musk yalnızca 47 Twitter profilini takip ediyor ve bu profillerin büyük çoğunluğunu The Verge, Kotaku gibi teknoloji medya şirketleri ve Tesla, SpaceX gibi kendi şirketleri oluşturuyor. Peki Elon Musk hiç gerçek profil takip etmiyor mu? Elbette ediyor. İşte Elon Musk’ın takibine gire 6 gerçek kişiye ait Twitter profili:

Phil Plait bir astronom ve 600 binden fazla takipçisi bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Mars’ya koloni kurma hayalleri bulunan Musk, Plait ile sık sık temas kuruyor.

HBO’nun Last Week Tonight adlı televizyon programını sunan İngiliz komedyen. Ayrıca Oliver’ın Musk’ı geri takip etmediğini de belirtelim.

Tim Urban, 2014 yılında 60 binden fazla alıcıya mizahi bir yazı gönderen Wait But Why adlı sitenin kurucusu. Fakat Musk’ın kendisini asıl takip etme nedeni daha önce Musk ve projeleri hakkında yazı yazması, Musk ile röportaj gerçekleştirmesi ve Musk’ı anlatan bir kitap yazması.

Kimbal, akraba kontenjanından Musk’ın takip edilen listesine girmiş. Tabi bunun dışında Tesla ve SpaceX’in yönetim kurulunda da bulunmaktadır.

Kendisi şu sıralarda Westworld dizisinde oynayan bir İngiliz aktris. Musk ile iki kez evlenip boşandılar. Son boşanmalarından bu yana Musk kendisini düzenli olarak takip edip tekrar takipten çıkarmaktadır. İşte Elon Musk da olsanız taktikler hep aynı.

John Carmack, Elon Musk’ın Twitter’dan takip ettiği son gerçek kişi. Musk geçtiğimiz Aralık ayında Carmack’a herkese açık bir tweet ile telefon numarasını verince ikili bir anda manşetlere çıkmıştı.