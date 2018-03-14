Gelecekten Gelen Adam, Şans Oyunları Hakkında Konuştu

Kendisinin 2118 yılından gelen bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden Alexander Smith, şimdi de sayısal loto türü şans oyunları hakkında açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz ay, elindeki fotoğrafı ispat olarak kullanıp gelecekten geldiğini iddia eden ve CIA’in kendisini yakalamaya çalıştığını belirten Alexander Smith isminde bir adamla tanışmıştık.

YouTube’ta paylaşılan bir videoda CIA’in kendisini aradığı için saklanarak yaşamaya çalıştığını belirten Smith her şeyin 1981 yılında başladığını, zaman yolculuğunu bu tarihten itibaren sürdürdüğünü belirtmişti. Kendisi bunları anlatınca herkesin aklına benzer bir soru geldi: Madem gelecekten geldin, neden bir şans oyunuyla hayatını lüks içerisinde geçirmiyorsun?

Bununla ilgili bir açıklama yapan Smith, "Parasal varlığımı artırmaya yönelik her türlü şey CIA tarafından yasaklanmıştı. CIA'in görevim kapsamında çok iyi ödeme yaptığını anlayabilirsiniz. Azımsanmayacak miktarda ödeme aldım ve bu sebeple şans oyunları rakamlarını almam için hiçbir sebep yoktu." dedi.

Smith, şans oyunlarındaki rakamları elde etme üzerine bir girişimde bulunsaydı bunun insanlığın geleceği adına bir felakete sebep olabileceğini, zaman paradoksu yaratabileceğini öne sürüyor. (Bu cümlelerin neredeyse birebir aynısını Geleceğe Dönüş film serisinde Doktor Brown’un söylediğini hatırlıyor gibiyim)