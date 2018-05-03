1996 yılından beri neredeyse hiçbir zaman gündemden düşmeyen Pokemon'a dair belki de şu ana dek yanlış bildiğimiz en önemli gerçek gün yüzüne çıktı.

İlk nesil Pokemon türlerinin tamamını tasarlayan illüstrator ve grafik tasarımcı Atsuko Nishida'nın yaptığı açıklamalara göre Pikachu tasarlanırken fare değil, bir sincap model alınmış. Hatta bunun bir de Japonca'ya dair etimolojik açıklaması var.

Atsuko'nun verdiği beyanata göre, Pikachu tasarlanırken ismen Pika ve Chu kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuş. Zaten animede Pikachu'nun bu iki heceyi sürekli bölmesinin de sebebi bu. Pika, sincapların çıkardığı sesten birebir esinlenerek ortaya çıkmış bir isim. Chu da bildiğiniz elektriği temsil ediyor. Hemen aşağıdaki videodan bir sincap sesi örneğine bakabilirsiniz:

Böylece 20 yılı aşkın süredir yanlış bilinen bir gerçek daha ortaya çıkmış oldu. O değil de bizim aklımız halen geçenlerde artık yaşını başını almış bir genç olarak ortaya çıkan çocuk 'Ben pikachuyum!' diye atlamasaydı daha keyifli bir çocukluk geçirir miydik, orada kaldı.