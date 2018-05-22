Kaliforniya eyaletinde yaşamakta olan Trevon Franklin'in, filmin korsan bir kopyasını Facebook üzerinden yayınlaması yüzünden 1 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Facebook üzerinden Deadpool filminin korsan bir kopyasını yayınlayan Trevon Franklin'in yüklediği video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlendi. 6.386.456 kez görüntülenen video sonrası tutuklanan genç adamın, davasının sonuçlanması sonrasında büyük olasılıkla bir yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi. Seçenekler arasında bir yıl hapis cezası sonrası denetimli olarak serbest bırakma veya 100.000 dolar para cezası da bulunmakta.

Kaliforniya'da yaşayan Trevon Maurice Franklin, Deadpool'un sinemalarda gösterime girmesinden sadece 8 gün sonra Şubat 2016'da gişe rekorları kıran filmi Facebook'a yükledi. Genç adam aslında filmin kopyalanmasını sağlayan kişi değildi. Sadece dosya paylaşım sitesi Putlocker.is'den indirdi ve daha sonra “Tre-Von M. King” ismini kullanarak Facebook hesabında paylaştı.

Videonun 6 milyon görüntülenmesinin ardından bazı kullanıcılar yetkili mercilere şikayette bulundu. Şikayetler sonrası FBI, geçen yaz bir iddianame hazırladı ve Franklin'in tutuklanmasına yol açan tam teşekküllü bir soruşturma başlattı. Aylar süren sessizliğin ardından, Franklin Facebook'ta korsan filmi kendisinin paylaştığını kabul ettiği bir anlaşma imzaladı. Her iki tarafça imzalanan yasal evraklar, Franklin'in korsan kopyayı Putlocker'dan indirdiğini ve bunu yapma izninin olmadığını tam olarak bildiğini belirtmekte. Daha sonra ise milyonlarca insanın eriştiği Facebook'ta kendi isteğiyle paylaştı. Franklin'e verilecek ceza, bu tarz hareketler sergileyen diğer insanlara da örnek teşkil edecek.