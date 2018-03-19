22 Yıllık Türkiye Deprem Tehlike Haritası Yenileniyor!

22 yıldır hiç yenilenmediği ortaya çıkan Türkiye Deprem Tehlike Haritası, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileniyor.

Geçtiğimiz günlerde Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği bir sempozyumda Deprem Tehlike Haritası’nın 22 yıldır hiç güncellenmediğinin ortaya çıkması üzerine Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece yeni bir ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’ çıkartılacağı ve ilgili parametre değerlerinin tespit edileceği resmileşmiş oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi web sitesinde yayınlanacak olan yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası, yeni yapılacak binaların tasarımı ve mevcut binaların yeniden gözden geçirilmesi başta olmak üzere herhangi bir depremde mal ve can kaybını en aza indirmek için kullanılacak.

Ayrıca 1 Ocak 2019 itibari ile yürürlüğe girecek karar ile birlikte Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nda belirtilen yerlerin, depreme maruz bölgeler olarak tespit olunması hakkındaki ilgili Bakanlar Kurulu Kararı da yürürlükten kalkmış olacak.

Herhangi bir kişinin ya da kurumun AFAD tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında desteklenen "Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı projenin sonuçları kullanılarak hazırlanan haritanın kullanması durumunda harita için ‘AFAD 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritası’ şeklinde kaynak belirtmesi gerekecek.

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın AFAD'ın yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer herhangi bir yolla çoğaltılması, basılması, veya dağıtılması kesinlikle yasaklanmış durumda. Herhangi bir kişi ya da kurumun izinsiz bir şekilde bu faaliyetleri gerçekleştirmesi halinde hakkında hukuki işlemler gerçekleştirilecek.