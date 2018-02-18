225 Milyar Dolarlık Servete Sahip Olan 10 Çinli Milyarder

Son birkaç yıldır Çin’in milyarder nüfusu teknoloji, perakende ve gayrimenkul alanlarındaki güçlü gelişmeler sayesinde hızla büyüdü. Ortalama bir Çin milyarderinin servetinin, 2.7 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Ancak Wealth-X’e göre Çin milyarderleri şu an zenginliklerinin korunma aşamasından çok zenginlik yaratma aşaması ile ilgileniyor.
Şimdi ise sizleri, servetleri 14 milyar dolardan 41 milyar dolara kadar olan, en zengin 10 Çinli milyarderle tanıştıracağız.
Jiehe Yan
Net değer: 14.1 milyar dolar
Şirket: Kurucu, Çin Pasifik İnşaat Grubu
Endüstri: İnşaat
Zhidong Zhang
Net değer: 15 milyar dolar
Şirket: Danışman, Tencent Holdingleri
Endüstri: Medya / Eğlence
Jun Lei
Net değer: 15.1 milyar dolar
Şirket: Yönetim Kurulu Başkanı, Xiaomi
Endüstri: Elektronik
Hejun Li
Net değer: 15.5 milyar dolar
Şirket: Hanergy Holding Grubu Başkanı
Endüstri: Temiz enerji
Lei (William) Ding
Net değer: 15.5 milyar dolar
Şirket: Hanergy Holding Grubu Başkanı
Endüstri: Temiz enerji
Jianlin Wang
Net değer: 18.1 milyar dolar
Şirket: Yönetim Kurulu Başkanı, Dalian Wanda Grup
Endüstri: Ticari mal
Huiyan Yang
Net değer: 20,7 milyar dolar
Şirket: Başkan Yardımcısı, Country Garden Holdingleri
Endüstri: Emlak
Ka Yan Hui
Net değer: 27.5 milyar dolar
Şirket: Yönetim Kurulu Başkanı, Evergrande Gayrimenkul Grubu
Endüstri: Emlak
Jack Ma
Net değer: 40.2 milyar dolar
Şirket: Alibaba Grubu İcra Kurulu Başkanı
Endüstri: E-ticaret