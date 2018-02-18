225 Milyar Dolarlık Servete Sahip Olan 10 Çinli Milyarder

Wealth-X’te yayınlanan yeni rapora göre Çin, milyarderlerin %10’undan fazlasına ev sahipliği yapıyor ve bu milyarderlerin %94’ü kendiliğinden zengin olmuş durumda.

Son birkaç yıldır Çin’in milyarder nüfusu teknoloji, perakende ve gayrimenkul alanlarındaki güçlü gelişmeler sayesinde hızla büyüdü. Ortalama bir Çin milyarderinin servetinin, 2.7 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Ancak Wealth-X’e göre Çin milyarderleri şu an zenginliklerinin korunma aşamasından çok zenginlik yaratma aşaması ile ilgileniyor.

Şimdi ise sizleri, servetleri 14 milyar dolardan 41 milyar dolara kadar olan, en zengin 10 Çinli milyarderle tanıştıracağız.

Jiehe Yan

Net değer: 14.1 milyar dolar

Şirket: Kurucu, Çin Pasifik İnşaat Grubu

Endüstri: İnşaat

Zhidong Zhang

Net değer: 15 milyar dolar

Şirket: Danışman, Tencent Holdingleri

Endüstri: Medya / Eğlence

Jun Lei

Net değer: 15.1 milyar dolar

Şirket: Yönetim Kurulu Başkanı, Xiaomi

Endüstri: Elektronik

Hejun Li

Net değer: 15.5 milyar dolar

Şirket: Hanergy Holding Grubu Başkanı

Endüstri: Temiz enerji

Lei (William) Ding

Net değer: 15.5 milyar dolar

Şirket: Hanergy Holding Grubu Başkanı

Endüstri: Temiz enerji

Jianlin Wang

Net değer: 18.1 milyar dolar

Şirket: Yönetim Kurulu Başkanı, Dalian Wanda Grup

Endüstri: Ticari mal

Huiyan Yang

Net değer: 20,7 milyar dolar

Şirket: Başkan Yardımcısı, Country Garden Holdingleri

Endüstri: Emlak

Ka Yan Hui

Net değer: 27.5 milyar dolar

Şirket: Yönetim Kurulu Başkanı, Evergrande Gayrimenkul Grubu

Endüstri: Emlak

Jack Ma

Net değer: 40.2 milyar dolar

Şirket: Alibaba Grubu İcra Kurulu Başkanı

Endüstri: E-ticaret