Apple'ın üst seviye bilgisayarlarına servet ödemek istemeyen Paul Stamatiou, Windows'a geçiş yaparak kendi sistemini topladı ve adeta bir canavar inşa etti.

Twitter ürün tasarımcısı ve amatör fotoğrafçı olan Paul Stamatiou, geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki iMac’inin artık Lightroom’daki yüksek çözünürlüklü RAW fotoğrafları işlemek konusunda yetersiz kaldığını fark etti.

Stamatiou, tam donanımlı bir iMac Pro için 13.199 dolar (50 bin TL) ya da Mac Pro için 7.128 doları (27 bin TL) gözden çıkarması gerektiğini biliyordu. Stamatiou Windows’a geçmeye karar verdi ve kendisine özel bir Lightroom fotoğraf düzenleme canavarı inşa etti.

Stamatiou çok çekirdekli düşük frekans hızına sahip bir işlemci yerine 3.7GHz (Turbo Boost ile 4.7GHz) frekans hızına sahip 6 çekirdekli Intel Core i7 8700K işlemci ile bilgisayarının işlem gücünü garanti altına aldı.

Stamatiou için grafik oldukça önemliydi ve bu nedenle ekran kartını şansa bırakmayarak bir Nvidia GTX 1080 Ti satın aldı. Bilgisayarın diğer bileşenleri ise 32GB DDR4-3200 CL14 RAM ve iki adet 1 TB Samsung SSD oldu.

Stamatiou gerçek bir canavar yaratmıştı ve bu canavarı kendisine en iyi yansıtan monitörü bulması gerekiyordu. O tercihini Dell’in 27 inçlik 4K monitöründen yana kullandı. Elbette bilgisayarı kullanmak için bir klavye ve fare de gerekiyordu.

Apple’ın güçlü sistemlerine servet ödemek istemeyen Paul Stamatiou, işlemciye 399 dolar, ekran kartına 779 dolar ve diğer bileşenler ile toplamda 6 bin dolar (23 bin TL) harcayarak son derece güçlü bir grafik canavarı yarattı.

Peki bir canavar yaratan Stamatiou, performans hakkında ne düşünüyor? Stamatiou’ya göre bilgisayar tüm güçlü donanımına rağmen Lightroom’da inanılmaz bir performans sunmuyor. 1:1 önizleme oluşturma, DNG oluşturma ve çıktı alma konusunda da oldukça hızlı.

Fakat Lightroom’un inanılmaz bir hız değişikliği yaratmamasının temel nedeni yazılımın iyi optimize edilmiş olmaması. Adobe yaptığı açıklama ile Lightroom’un daha iyi bir performans sağlaması için üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Paul Stamatiou’nun inşa ettiği donanım canavarı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir canavara sahip olsaydınız ilk yapacağınız işlem ne olurdu? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.