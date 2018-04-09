23 farklı sivil toplum kuruluğunun oluşturduğu bir ittifak, YouTube'u çocuklara ait verileri yasa dışı olarak elde etmekle suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk hakları, tüketici hakları ve gizlilik hakları savunucusu 23 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu ittifak, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) 59 sayfalık bir yazı göndererek Google’ın 13 yaşından küçük çocukların kişisel bilgilerini topladığı ve bu bilgileri reklam oluşturmak için kullanarak çocuk hakları yasaları ihlal ettiği gerekçesi ile şikayette bulundu.

İttifakın FTC’ye gönderdiği yazıda Google’ın YouTube’u 13 yaş ve üzeri kişiler için uygun olduğunu iddia etmesine karşın, 13 yaşından küçük çocukların da siteyi kullandığını bildiğini iddia etti. Google’ın konum, cihaz bilgileri ve telefon numaraları gibi bilgileri toplayarak farklı servis ve internet siteleri ile çocukları izlediğini belirten ittifak, Google’ın bu bilgileri alırken yasalar gereği ebeveynlerden alması gereken izinleri almadığını belirtti.

Reklamsız Çocukluk için Kampanya (CCFC) yönetim müdürü Josh Golin, ‘’Google, popüler çizgi filmler, ninniler ve oyuncak reklamları ile dolu olan YouTube'un 13 yaş altındaki çocuklara uygun olmadığını iki yüzlüce iddia ederek yıllardır çocuklara ve ailelerine yönelik sorumluluklarından kaçtı.’’ derken, ‘’Google çocuklara yönelik reklamlar yayınlayarak çok fazla kar sağlıyor. Google, COPPA'ya (Çocukların Çevrimiçi Mahremiyetinin Korunması Yasası) uymalı.’’ dedi.

İttifakın açıklamalarına göre Birleşik Devletler’de 6-12 yaş aralığındaki çocukların %80 kadarı YouTube’u aktif olarak kullanıyor ve YouTube, çocuklar arasında en popüler çevrimiçi platform konumunda bulunuyor. Google da bunun farkında olacak ki şirket, 2015 yılında çocuklara özel içerik ve reklamların yayınlanacağı YouTube Kids uygulamasını kullanıma sunmuştu.

Kendilerine herhangi bir resmi suçlamanın henüz gelmediğini açıklayan bir YouTube sözcüsü ile şikayetleri kabul etmeyerek, ‘’Aileleri ve çocukları korumak bizim için her zaman yüksek öncelikli olmuştur. Şikayeti titizlikle inceleyecek ve geliştirebileceğimiz bir şey var mı değerlendireceğiz. Çünkü YouTube çocuklar için değil; sırf bu nedenle YouTube Kids isimli uygulamaya büyük yatırımlar yaparak çocuklara bir alternatif sunduk.’’ dedi.