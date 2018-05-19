Xiaomi Mi 8'deki Ekrana Gömülü Parmak İzi Okuyucu (Video)

Xiaomi'nin şirketin 8. yılına özel ürettiği Mi 8 'in yer aldığı bir video, telefon hakkında önemli ipuçları veriyor.

Xiaomi tarafından Shenzhen’de gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğinden önce basına sızan videosunda gösterilen cihazın Mi 7 adıyla çıkması bekleniyordu. Ancak şirketin 8.yılı olması nedeniyle Mi 8 adıyla gelecek olan cihaz, bahsi geçen 3 saniyelik videosunda kullandığı parmak izi okuma teknolojisine dair ufak bir ipucu vermiş oldu.

Gömülü parmak izi okuma teknolojisi olarak adlandırılan bu sistem parmak izi okuyucusunu ekranın altında gömülü olarak konuşlandırmaya dayanıyor. Son bir kaç haftadır halihazırda Xiaomi Mi 8’in bu sisteme sahip olacağına yönelik söylentiler dolanırken bu 3 saniyelik video, dedikoduların doğruluk payını teyit etmiş oldu. Videoda da görebileceğimiz üzere sensörün kullandığı yazılım MIUI 9’un kullandığı sisteme bir hayli benziyor.

Parmak izi ile kimlik doğrulamanın yanında iPhone X’da da bulunan yüz tanıma sistemine benzer bir sistem ile geleceği söylenen Xiaomi Mİ 8, 4.000mAh’lık batarya kapasitesiyle de kendisinden beklenenleri karşılayacak gibi gözüküyor.

Çentik kullanıp kullanmadığı konusunda sırrını korumaya devam eden cihaz, teknik anlamda Snapdragon 845 yonga seti ve 8GB RAM’iyle birlikte 64GB’lık dahili depolama alanı sunuyor olacak. Fakat şunu da eklemek gerekiyor ki dedikodular cihazın çentikli olacağı yönünde.