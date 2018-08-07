23 Yıl Sonra Venusaur'un 'Kurbağa' Olduğunu Ortaya Çıktı

Nintendo Switch için piyasaya çıkan ve bir süredir adeta deli gibi oynanan Pokemon: Let's Go'da Venusaur'un hareket ediş şekli sosyal medyada da olay yarattı.

Pokemon ile büyümüş efsane nesil, bugünlerde piyasaya çıkan Pokemon oyunları ile nostalji özlemini gideriyor. Bu oyunlar, belki de yirmi yıldan fazladır doğru bildiğimiz gerçekleri de ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz aylarda Pikachu'nun da fare değil sincaptan model alındığı haberini paylaşmıştık.

Seri halen net olarak aklınızdaysa, Ash'in en favori pokemonlarından Bulbasaur'un evrim geçirmemek için kendini yiyip bitirdiği bölümü hatırlamışsınızdır. O bölümde Balbasaur evrim geçirse Ivysaur'a, daha sonrasında ise yazımıza konu olan Venusaur'a dönüşecekti.

Tam 23 yıl sonra, Venusaur'un zıplayış şeklinden ve arka bacaklarının uzun, kuvvetli yapısından bir 'kurbağa' olduğu belli oldu. Dilerseniz haberimize konu olan videoya bir göz atalım.

Bunun üzerine serinin hayranları hayal kırıklığına uğradı.

"Venusaur'a bir daha hiç eski gözle bakamayacağım."

"OOF. Venusaur'un hareket ederken bacaklarının esnemesi lanetli gibi gösteriyor."