Ünlü Ressamın Portresindeki Gizli Semboller, 230 Yıl Sonra Deşifre Edildi!

Tarihçi Jerry Brennigan, İngiliz tarihinin en büyük ressamlarından birinin resimlerini inceleyerek, ilginç saptamalarda bulundu.

Tarihçi Jerry Brannigan, ülkenin en büyük ressamlarından biri tarafından çizilen tabloda, bir dizi Masonik sembol buldu.

Küçük bir harf, semboller, kuyrukluyıldız ve kukuletalı figürler, Alexander Nasmyth'in bir dizi resminde çıplak gözle görünmeyen ince detaylarla vurgulanmış.

Brannigan, 1787 yılında resme dökülen tabloyu iki yıl boyunca inceledikten sonra Nasmyth'in diğer eserlerine geçti. Minik işaretlerin, Mason olduğu düşünülen sanatçı tarafından bilinçli olarak tablolara yerleştirildiğine inanıyor.

Şairin yüzündeki ve kafasındaki sayı ve harfler, Burns'un Kraliyet Masonluğu statüsünü belirtmek için kullanılabilmiş olabilir. Kuyrukluyıldız da, Masonic Blazing Star'ın sembolü olarak yorumlanabilir.

Brannigan, Mailonline'a verdiği demeçte, "Mektupları genel fotoğrafta böyle görmüyorsunuz, zira çok daha yakından bakmanız gerekiyor" dedi. Brannigan; Glasgow'un Robert Burns Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen bir konferansta ilk kez "Da Vinci kodlar dizisi" üzerine teorisini sundu. İlk işaretlerin bulunduğu kayıp portre, 2013'de yapılan açık artırmada satın alındı ve Nasmtyh eseri olarak doğrulandı. Resmin, Nasmyth tarafından çizilmiş portrenin dördüncü hali olarak düşünülüyor.

Diğer sürümler Edinburgh'daki İskoç Ulusal Portre Galerisinde, Glasgow'daki Kelvingrove Sanat Galerisinde ve Londra Ulusal Portre Galerisi'nde asılı duruyor. Brannigan'a göre, tablolarda Tapınak Şövalyelerini işaret eden ve bir avluya girdiği gözlenen gizemli bir figür de bulunuyor.

İskoçya Sanat Galerisi Başkanı Gibbon, söz konusu imgelerin yüksek çözünürlüklü olarak gözlemlenmesi gerektiğini savunuyor. Zira portredeki imgeler, çıplak gözle saptanamıyor.