234 Uzaylı Türü Bizimle İletişime Geçmeye Çalışıyor!

Uzayda yaşam var mı? Ya da uzayın sonsuzluğunu keşfetme çabası. İki konu da özellikle soğuk savaş yıllarından bu yana insanlığın cevabını aradığı en önemli problemler oldu.

Hepimiz uzaylıların varolduğunu düşünürüz. Zihnimizde varolan bilgiler kapsamında hepsine göz, kulak ya da ağız çizer ve farklı renklerde olduklarını hayal ederiz. Galaksinin Koruyucuları filminde ya da G.O.R.A.'da olduğu gibi farklı renklerde olduklarını da hayal edebiliriz. Belki de bu hayallerden dolayıdır, gökyüzünde bir ışık ya da gizemli bir sinyal geldiğini duyduğumuzda hemen yetkililerin nasıl bir açıklama yapacağına kulak kesilmemiz.

Bilindiği üzere bu hayaller ve felsefi bir 'şüphe' çerçevesinde NASA gibi büyük uzay ajanslarının insanlara yalan söylediğini düşünenler de ortaya çıkıyor. Bilim insanları tarafından yapılan son araştırma bu alandaki söylentilerin artmasına neden olabilir. Kanada'daki Laval Üniversitesi'ndeki iki astronom olan EF Borra ve E. Trottier'in yaptığı "Güneş benzeri yıldızların küçük bir bölümünde kendine has periyodik spektral modülasyonların keşfi" başlıklı çalışmaları Pasifik Astronomi Topluluğu Yayınları'nda yayınlandı. Sloan Digital Sky Survey verilerinden yararlanan araştırmacılar 2,5 milyon yıldızın görüntülerini inceledi. Bilim insanları bu yıldızların arasından 234 tanesinin şaşırtıcı sinyaller ürettiğini keşfetti.

EF Borra ve E. Trottier tarafından farkedilen bu 234 yıldızın rastgele bulunmadığı büyük çoğunluğunun F2-K1 aralığında oldukları belirtildi. Kısaca, iki gökbilimci kendi güneşimize çok benzer sinyaller üreten birkaç yıldız buldular. Bu sinyaller, bir ileri teknolojik toplumun uzak yıldızlarla iletişim kurmak için güçlü lazerler kullanmasına benzetilebilir. Araştırmanın, bizimle iletişime geçen uzaylıların olduğunu söylemesi için belki biraz daha zamana daha ihtiyacı var, ancak belki de yabancı komşularımızla yakın gelecekte kuracağımız sohbet ya da savaş ortamının ilk temelleri olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?