24.000 TL Ödüllü Türkiye 21. Zeka Oyunları Yarışması Sonuçlandı!

Herhangi bir yaş, cinsiyet ve eğitim sınırlaması olmadan herkesin katılabildiği Türkiye 21. Zeka Oyunları Yarışması nihayet sonuçlandı.

ODTÜ, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen Türkiye 21. Zeka Oyunları Yarışması sonuçlandı. ODTÜ’de gerçekleştirilen ödül töreninde katılımcılar, yaş kategorilerine göre ödüllerini aldılar.

14 yaş altı kategorisinin birincisi Sabri Berkay Başar oldu. 5000 TL ödülün sahibi olan Başar’ın ardından 2. Kerem Adem, 3. ise Ayla Tataş oldu.

14-21 yaş arası kategorisinde ise birincilik, beş kişi arasında paylaşıldı. Bu kişiler Efe Alan, Hakan Karakuş, Mehmet Durmuş, Muhammed Furkan Meydan ve Utku Gündoğan oldular.

21 yaş üstü kategorisinde de birinciliği iki isim paylaştı: Nuri Yılmaz ve Salih Alan. 3.lüğü ise Fatih Kamer Anda elde etti.

Yarışmanın finalinde toplam 554 finalist yarıştı. 1 tanesi yedek, 5 tanesi ortak olmak üzere toplam 11 sorunu sorulduğu sınav yazılı bir şekilde yapıldı ve 3 kategoride değerlendirildi. Sorular, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlandı.