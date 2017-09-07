24 Ayar Altın Kaplama iPhone 8 Ön Siparişe Açıldı!

Fiyatı son derece' uygun' olacak iPhone 8'i altın kaplama seçeneği ile almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun.

Son yıllarda zenginliğin sembollerinden birisi olmaya başlayan iPhone’lar için gerçekten zenginlere özel bir seri var. Eğer 12 Eylül’de tanıtılacak iPhone 8’e sahip olmak istiyor, ancak tasarımlar sizi kesmiyorsanız 24 ayar altın kaplama iPhone 8’inizi önceden sipariş verebilirsiniz.

Dubai’de faaliyet gösteren bir şirket tarafından yürütülen proje, istenirse çeşitli elmaslarla da kaplanabilecek 24 ayar altın kaplama bir iPhone 8 satın almanıza olanak tanıyor.

256 GB boyutunda küçük bir iPhone 7’yi altın kaplama ile satın almak istiyorsanız, 19.573 dolarcık(67.000 TL) ödemeniz yeterli. Goldgenie tarafından hazırlanacak altın kaplama telefonlar yeni modeller için de el yakacak gibi duruyor. Çok yakında iPhone 8 ve iPhone 7S içinde üretime başlayacağını duyuran Goldgenie, henüz bu telefonlar için fiyat açıklamadı ancak tahminler çok ucuz olmayacağını söylüyor.

iPhone’u güzel bulduğu için satın alan genel bir kitleyi kenarda tutarak, “birazcık havamız olsun” diyen arkadaşlara güzel bir alternatif sunulduğunu düşünüyorum. 24 ayar altını kafede çıkarıp masaya koyduğunuzu düşünsenize? Gerçi bizim ülkemizin güzel insanları 24 ayar altın kaplama iPhone 8’e aman bir şey olmasın diye silikon kılıf takabilir. Artık güzel şeyler görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.