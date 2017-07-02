24 Metre Uzağa Ağ Fırlatabilen Baş Parmak Boyutunda Örümcek

Darwin's Bark Örümceği, Madagaskar'da yaşıyor ve tam 24 metre ileriye ağ fırlatarak derelerin karşı tarafına geçebiliyor.

Marvel'dan Spider-Man size hep aşırı abartılı geldiyse bir de Madagaskar'da yaşayan bu çılgın örümceğe bakın.

Spider-Man gibi gökdelenlerin tepesine kadar bir parmak kalınlığında ağ fırlatamasa da, doğadaki en dayanıklı materyallerden biri olan kendi ağını ince ince parçalar halinde bir akarsuyun karşı tarafına kadar gönderebiliyor. Kesikli teller halinde çıkardığı ağını bırakmasıyla havadaki esinti onu gideceği yerdeki bir ağaca ulaşana kadar taşıyor. Ağ o kadar ustaca kesiklenmiş ki sanki uçuyor gibi havada sürüklenebiliyor.

Ağın karşı tarafa ulaşıp sabitlenmesinin ardından bunun üzerinden bir halat gibi geçerek tuttuğu yeri sağlamlaştırıyor. Bunu bir kaç defa tekrarlayarak kendi ağını oluşturuyor ve kurbanlarını beklemeye başlıyor.

Alttaki videodan Darwin's Bark Örümceğini iş başında izleyebilirsiniz.