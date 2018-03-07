24MP Selfie Kameralı Huawei P20 Lite'ın Teknik Özellikleri!

Leica markalı çift arka kamerası ve 24 MP ön kamerası ile dikkat çeken Huawei'nin yeni orta seviye akıllı telefonu P20 Lite, TENAA'da sertifikalandı ve tüm özellikleri ortaya çıktı.

Huwei’nin yeni orta seviye akıllı telefonu P20 Lite’ın özellikleri ve tasarımı, geçtiğimiz hafta Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından zaten onaylanmıştı. ANE-TL00 ve ANE-AL00 model numaralarına sahip iki P20 Lite versiyonu, şimdi de Çin’de TENAA tarafından sertifikalandırıldı.

TENAA’dan edinilen bilgiler, cihazın çentikli bir tasarıma sahip olacağı bilgisini doğruluyor. Leica markalı 16MP ve 2MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan cihaz, Full HD+ çözünürlüğündeki 5.84 inçlik ekranı ile iyi bir arayüz birleştiğinde oldukça kaliteli ve kullanışlı bir tasarıma sahip olabilir.

Huwei P20 Lite Özellikler

İşlemci: Kirin 659

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.84 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP+2MP

Ön Kamera: 24MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Mavi, siyah, gül altın ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak Huwei P20 Lite, sızıntılara göre 369 Euro (1700 TL) fiyat etiketi ile tüketicilerle buluşacak. Cihaz, P20 ailesinin diğer üyeleri ile birlikte 27 Mart’ta Paris’teki tanıtım etkinliğinde duyurulacak.