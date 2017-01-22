24 Sene Önce Evinde VR Gözlük Yapan Çılgın Genç!

Sanal gerçeklik gözlüklerinin kökeni, sanılınan aksine birkaç sene öncesine dayanmıyor.

Giyilebilir teknoloji dolayında sanal gerçeklik gözlükleri, son dönemin en popüler şeylerinden biri ve gelecekte, sanal gerçeklik gözlüklerini -arttırılmış gerçeklik sistemleri de dahil olmak üzere- daha çok duyacağız gibi gözükmekte.

Biz bu cihazlara aslında son birkaç yılda alışmış durumdayız. İlk olmasa da VR setleri en fazla meşhur eden Oculus Rift'in iyice ön plana çıkmasının ardından VR ve AR cihazlarında adeta bir patlama yaşanmış, giyilebilir teknoloji sektörü de bu patlamanın etkisi ile hızla yükselmişti. Ancak sanal gerçeklik gözlüklerinin kökleri çok daha eskilere dayanmakta.

1993 yılında teknolojiye epey meraklı hayalperest bir genç, VCR kontrol panelini ve fresnel lensleri başarılı bir şekilde kullanarak kendine ev yapımı sanal gerçeklik gözlüğü tasarlamış.